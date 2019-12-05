У батька Ясько знайшли "зв'язки" з Росією: нардепка заявила про провокацію

Новообрана глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Єлизавета Ясько заявила про провокацію проти свого батька Олексія Ясько, якого звинуватили в зв'язку з "русскім міром".

Відповідний пост із поясненням вона розмістила на сторінці в Fаcebook у четвер, 5 грудня.

Скандал розгорівся через повідомлення ЗМІ про те, що чоловік є головою громадської організації "Російська музика і культура". Зокрема, дані з державного реєстру оприлюднила "Деловая столица".

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Ясько відповіла на звинувачення медіа. "Так, у 2008 році мій батько був одним з ініціаторів створення фонду "Російська музика і культура". Це було за часів, коли нікому не спало б і на думку, що Росія може бути причетна до анексії Криму, до війни в Донбасі, до вбивства наших воїнів і мирного населення", – написала нардепка.

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"Із початком агресії РФ в Україні словосполучення "російська музика/російська культура" заграли новими фарбами, і ці фарби мають багряний відтінок. Звичайно, вже тоді, ні колеги-музиканти мого батька, ні мій батько не могли собі уявити будь-яку "культурну" співпрацю з країною-агресором", – запевнила вона.

Батько Ясько раніше підтримував в Україні російську музику Деловая столица

За словами Ясько, її батько в 2015 році разом із МЗС України був співорганізатором концерту на підтримку українських політв'язнів, яких незаконно утримували в РФ, тому нападки в його бік безпідставні.

Олексій Андрійович Ясько – український скрипаль, директор і виконавець Національного ансамблю солістів "Київська камерата". Заслужений артист України, Народний артист України. Лауреат I премії на Всеукраїнському конкурсі скрипалів ім. М. В. Лисенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося що сама Ясько відвідувала Росію після початку війни на Донбасі і анексії Криму, оскільки вчилася в Москві.

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