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5 грудня • оновлено в 17:59
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У батька Ясько знайшли "зв'язки" з Росією: нардепка заявила про провокацію

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Новообрана глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Єлизавета Ясько заявила про провокацію проти свого батька Олексія Ясько, якого звинуватили в зв'язку з "русскім міром".

Відповідний пост із поясненням вона розмістила на сторінці в Fаcebook у четвер, 5 грудня.

Скандал розгорівся через повідомлення ЗМІ про те, що чоловік є головою громадської організації "Російська музика і культура". Зокрема, дані з державного реєстру оприлюднила "Деловая столица".

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У батька Ясько знайшли "зв'язки" з Росією: нардепка заявила про провокацію

Скріншот

Ясько відповіла на звинувачення медіа. "Так, у 2008 році мій батько був одним з ініціаторів створення фонду "Російська музика і культура". Це було за часів, коли нікому не спало б і на думку, що Росія може бути причетна до анексії Криму, до війни в Донбасі, до вбивства наших воїнів і мирного населення", – написала нардепка.

У батька Ясько знайшли "зв'язки" з Росією: нардепка відповіла

У батька Ясько знайшли "зв'язки" з Росією: нардепка відповіла

lb.ua

"Із початком агресії РФ в Україні словосполучення "російська музика/російська культура" заграли новими фарбами, і ці фарби мають багряний відтінок. Звичайно, вже тоді, ні колеги-музиканти мого батька, ні мій батько не могли собі уявити будь-яку "культурну" співпрацю з країною-агресором", – запевнила вона.

Батько Ясько раніше підтримував в Україні російську музику

Батько Ясько раніше підтримував в Україні російську музику

Деловая столица

За словами Ясько, її батько в 2015 році разом із МЗС України був співорганізатором концерту на підтримку українських політв'язнів, яких незаконно утримували в РФ, тому нападки в його бік безпідставні.

Олексій Андрійович Ясько – український скрипаль, директор і виконавець Національного ансамблю солістів "Київська камерата". Заслужений артист України, Народний артист України. Лауреат I премії на Всеукраїнському конкурсі скрипалів ім. М. В. Лисенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося що сама Ясько відвідувала Росію після початку війни на Донбасі і анексії Криму, оскільки вчилася в Москві.

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Автор
Ірина Кулініч
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Махно Володимир
Махно Володимир
так что папа то уже отрекся от всего русского? надеюсь он осознал всю ущербность и не состоятельность русской нации.
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