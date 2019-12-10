"Путін хоче знищити Україну до 2024 року": Ярош запропонував свій план боротьби з Росією

Командувач Української добровольчої армії, ексглава "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Мінські домовленості – це шлях у нікуди і загроза знищення країни.

Про це він у вівторок, 10 грудня, написав на сторінці в Facebook. Посилаючись на "інформацію з різних джерел", колишній нардеп стверджує, що в Кремлі нібито існує "план ліквідації України до 2024-го року". Тому, як зазначив Ярош, потрібно діяти рішуче.

"Виконання так званих Мінських угод – це зрада національних інтересів", – написав він.

Дмитро Ярош ВВС

Ярош запропонував такі альтернативи (далі цитуємо):

розрахунок не на "гнилу цвіль Європ", а на власні сили українського народу;

швидке та результативне реформування сектору національної безпеки та оборони;

створення дієвої системи асиметричного захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз;

максимальний економічний розвиток України;

нейтралізація колабораційних промосковських сил у тилу (політика, інформація, економіка, духовна і культурна сфери тощо);

активізація бойових дій на сході, з чіткою ціллю: нанесення максимальних втрат ворогу, примушуючи його до миру на українських умовах;

реалізація якісно нової геополітичної візії України – Балто-Чорноморського союзу.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що Мінські домовленості писав особисто разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони були підписані 5 вересня 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно народний депутат Володимир Крейденко заявив, що Україна вже не зможе відмовитися від домовленостей, які були узгоджені за часів Порошенка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!