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Януковича раптово викликали в Україну: в чому справа

7.1тЧитати матеріал російською

Експрезидента України Віктора Януковича, який втік до Росії, викликали до Київського апеляційного суду.

Засідання відбудеться 15 липня о 11:00. Відповідну повістку опублікував "Урядовий кур'єр".

Відзначимо, суд планує розглянути скаргу захисників Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва, яким президент-втікач засуджений за державну зраду.

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Також у документі нагадується, що в разі неявки без поважних причин Януковича можуть оштрафувати (від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати) або застосувати до нього примусовий привід.

При цьому ухилення від явки більше двох разів є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.

Януковича раптово викликали в Україну: в чому справа

Скріншот

Віктор Янукович

Віктор Янукович

informator.news

Нагадаємо, в Україні Віктора Януковича засудили до 13 років в'язниці за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни з боку РФ, але він не втрачає надій повернутися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
доля ЯнуковичаСуд над Януковичем
Особа
Віктор Янукович
Місце
Україна
Теги
РосіяполітикаАпеляційний суд Києва
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Матвеева Мария
Матвеева Мария
Cпacи6о тем, кто пoкaзaл мне этoт прекpacный cайт mekhosec.com/sa4i49 Проcтo пpoйдя простoй опpос пoлучилa пoчти полyгодовyю заpплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoка ecть вoзможноcть=)
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леня зе
леня зе
Витя ,Виитя.
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леня зе
леня зе
а повестку вручили?
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