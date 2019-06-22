Януковича раптово викликали в Україну: в чому справа

Експрезидента України Віктора Януковича, який втік до Росії, викликали до Київського апеляційного суду.

Засідання відбудеться 15 липня о 11:00. Відповідну повістку опублікував "Урядовий кур'єр".

Відзначимо, суд планує розглянути скаргу захисників Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва, яким президент-втікач засуджений за державну зраду.

Також у документі нагадується, що в разі неявки без поважних причин Януковича можуть оштрафувати (від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати) або застосувати до нього примусовий привід.

При цьому ухилення від явки більше двох разів є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.

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Віктор Янукович informator.news

Нагадаємо, в Україні Віктора Януковича засудили до 13 років в'язниці за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни з боку РФ, але він не втрачає надій повернутися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 травня з'явилася інформація, що син Януковича Віктор відвідав "ДНР" "для оцінки перспективних об'єктів інфраструктури".

Пізніше це нібито підтвердилося джерелами в "ДНР", які заявили про "передачу" Януковичу-молодшому в управління частини підприємств енергетичного сектора невизнаних "республік".

Сам же син експрезидента-втікача заперечував візит на Донбас, назвавши цю інформацію "брудною маніпуляцією".

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