Янукович зробив цинічну заяву в річницю Майдану

У річницю трагедії на Майдані у Києві, в мережі з'явився президент-втікач України Віктор Янукович, який звернувся до українців.

Лист зі зверненням у Facebook опублікував адвокат Януковича Віталій Сердюк.

У тексті документа Янукович називає Революцію Гідності "страшною трагедією, що відкриває чорну сторінку історії України". Далі він пише, що, на його думку, саме Майдан став причиною військових дій на Донбасі, куди вдерлися російські війська.

Річниця Майдану

Ексгарант звинувачував українську владу, яка нібито розділила нашу країну.

"Радикали привласнили собі монополію на правду і нав'язують всьому суспільству свою версію сучасної історії України. Вихваляння вбивць і злочинців, показові судові процеси над незгодними стали нормою життя", – висловлював свою думку Янукович.

Далі у своєму зверненні він підтримав президента України Володимира Зеленського.

"Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні. Треба щодня пам'ятати і працювати над тим, що було обіцяно українському народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці. Боротьба за правду і справедливість об'єднуватиме все більше сильних людей, які по-справжньому люблять Україну", – йдеться у зверненні.

Лист Віктора Януковича Facebook Віталій Сердюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-22 лютого 2014 року були найстрашнішими днями Революції Гідності. Саме тоді протистояння Євромайдану і урядових силовиків досягло кульмінації, яка закінчилася загибеллю Небесної Сотні та перемогою протестувальників.

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