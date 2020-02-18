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18 лютого • оновлено в 12:08
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Янукович зробив цинічну заяву в річницю Майдану

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У річницю трагедії на Майдані у Києві, в мережі з'явився президент-втікач України Віктор Янукович, який звернувся до українців.

Лист зі зверненням у Facebook опублікував адвокат Януковича Віталій Сердюк.

У тексті документа Янукович називає Революцію Гідності "страшною трагедією, що відкриває чорну сторінку історії України". Далі він пише, що, на його думку, саме Майдан став причиною військових дій на Донбасі, куди вдерлися російські війська.

Річниця Майдану

Річниця Майдану

Ексгарант звинувачував українську владу, яка нібито розділила нашу країну.

"Радикали привласнили собі монополію на правду і нав'язують всьому суспільству свою версію сучасної історії України. Вихваляння вбивць і злочинців, показові судові процеси над незгодними стали нормою життя", – висловлював свою думку Янукович.

Далі у своєму зверненні він підтримав президента України Володимира Зеленського.

"Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні. Треба щодня пам'ятати і працювати над тим, що було обіцяно українському народу. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці. Боротьба за правду і справедливість об'єднуватиме все більше сильних людей, які по-справжньому люблять Україну", – йдеться у зверненні.

Лист Віктора Януковича

Лист Віктора Януковича

Facebook Віталій Сердюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-22 лютого 2014 року були найстрашнішими днями Революції Гідності. Саме тоді протистояння Євромайдану і урядових силовиків досягло кульмінації, яка закінчилася загибеллю Небесної Сотні та перемогою протестувальників.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Євромайдан
Особи
Віктор Янукович Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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Скирда Женя
Скирда Женя
Так это всё же российские войска вторглись на дамбас!!! Молодец янукович хоть тут НЕ соврал!!! Так может все же "черная страница Украины" открылась не из-за "Майдана" а из-за вторжения в Украину русско-фашистских захватчиков!!!!?
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Майдан стал способом под лозунгами свободы загнать народ в нацистское рабство Кто бы еще, прикрываясь достоинством, лишил народ достоинства? Кто бы еще, прикрываясь словами о европейских ценностях, уничтожил даже ростки европейских стандартов демократии, европейских представлений о правах человека? Джорджу Оруэллу такое и не снилось.
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фил филька
фил филька
заявление может и циничное для болезлых упорышей, но зато оно правдивое.
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