Янукович відсвяткував 70-річчя з топчиновниками Росії, – ЗМІ

Колишній президент-утікач Віктор Янукович святкував своє 70-річчя в Сочі (Росія) разом з колишнім експрем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Святкування Дня народження проходило в казино, пише "Гордон" з посиланням на джерела.

Також серед гостей крім Медведєва, який після Кабміну став заступником голови Ради безпеки Росії, були колишній мер Сочі Анатолій Пахомов і губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Змусили здати тест на COVID-19", – зазначив співрозмовник видання. Також він додав, що спеціально для святкування Януковичем Дня народження казино закрили для відвідувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: