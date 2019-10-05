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6 жовтня • оновлено в 18:09
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"Янукович – дрисливий боягуз": Чорновіл розповів, хто стояв за розгоном Майдану

19.2т Читати матеріал російською

Операцію із зачистки Майдану від мітингувальників 11 грудня 2013 року розпочав не тодішній президент Віктор Янукович, а влада Росії.

Про це розповів колишній народний депутат України (III, IV, V і VI скликань), відомий політик Тарас Чорновіл в ефірі ObozTV. Він назвав Януковича "неймовірним боягузом" і пояснив, які плани на Революцію Гідності зводила Москва.

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"Я дуже добре особисто знав Януковича, – зізнався Чорновіл. – Він неймовірний боягуз. Давайте це запам'ятаємо. Його намагалися показати крутим мачо. Але Янукович – дрисливий боягуз".

За його словами, Янукович боявся крові й "усього боявся, тільки в позу міг встати".

"Він би на такі речі ніколи не пішов. 11 грудня розпочати розгін Майдану – абсолютно програшний – у той момент, коли у тебе в Києві Ештон і Нуланд (тодішній верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон і заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. – Ред.). Ну про що ми говоримо?", – зазначив політик.

"Янукович цього зробити не міг. Це зробили росіяни. Він скоїв страшний злочин – він фактично віддав росіянам контроль над силовими структурами України", – уточнив Чорновіл.

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На його думку, в Москві із самого початку планували довести Майдан до "кривавої розв'язки" і передбачали, що Янукович втратить посаду президента.

"Вони створили передумови, щоб та українська влада – яка нібито "їхньою" була – пережерлася із Заходом. Щоб довести до кривавої розв'язки, але не зберегти владу Януковича в Києві.... Київ вони не планували зберігати. Їм потрібна була Новоросія. Починаючи від Сум і Чернігова – до Одеси і Миколаєва", – наголосив український політик.

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Чорновіл припустив, що зараз плани президента РФ Володимира Путіна "скромніші".

"Ослаблення України, руйнування всіх досягнень – в тому числі, формування армії, більш-менш сталої економіки... Такі потрясіння росіянам були б вигідними. Думаю, сьогодні ніхто в Росії не виношує плани формального розколу держави. А плани ослаблення – так", – попередив він.

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zn.ua

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Теми
Євромайдан Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Віктор Янукович Тарас Чорновіл
Місце
Україна Київ
Теги
Майдан протест Росія - країна-агресор
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тоесть переворот это проделки Москвы?!и их прожект.,прекрасно.
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Юг Руси
Юг Руси
Дрысливый боягус???))))))))))))))))))))))))))))) Ай Чирнавил, ай да сукин сын, - самый смелый на деревне, а деревне один дом!))))))))))))))
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Mega Death
Mega Death
Крым и Донбасс это лишь первый этап раздела Украины))) Эти недоговороспособные xoxлы умудрились разоcpaться со всеми соседями. После завершения строительства СП-2, гражданская война будет перенесена на оставшуюся территорию Украины, что позволит завершить раздел этих территорий между соседями. Xoxлам оставят Киев с несколькими областями вокруг чтоб эти cкoты долги отрабатывали))
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