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Яндекс.Диск на смартфоні Зеленського: стало відомо про небезпеку для України

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Додаток Яндекс.Диск на смартфоні президента України Володимира Зеленського може зіграти дуже злий жарт з ним, аж до збору компромату російською стороною і використання його в переговорному процесі.

Таку заяву зробив експерт Школи цифрової безпеки DSS380 Павло Білоусов, передає "НВ". "Справа в тому, що у хмарі Яндекса Зеленський міг (або може) зберігати, все що завгодно: від якихось невинних сімейних фото до фотографій якихось секретних документів. Та й якщо він активно користувався додатком років 5, то там точно гігабайти інформації. Не думаю, що президент із собою носить багато паперів, найімовірніше – багато саме в електронному вигляді (скани або фото)", – пояснив він.

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На смартфоні Зеленського помітили Яндекс.Діск

На смартфоні Зеленського помітили Яндекс.Діск

Білоусов впевнений, що таким чином навіть можна "спалити" українські військові об'єкти: "... Інформація, де був зроблений той або інший, знімок теж передається. Якщо ти відвідуєш якісь секретні військові об'єкти, наприклад, то інформація про їх місцезнаходження теж прописується в фото, якщо що".

У зв'язку з цим експерт попереджає про небезпеку збору компромату, який Росія може потім використовувати як один із аргументів на переговорах.

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"До вибору хмарного сховища файлів потрібно ставитися вкрай серйозно: важлива юрисдикція сервісу, репутація, можливість надійно захистити доступ, зберігання і передачу файлів в зашифрованому вигляді та інше", – порадив Білоусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло фото Зеленського, на якому видно, що в його телефоні встановлено додаток забороненого в Україні російського ресурсу Yandex. Disk.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Яндекс
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Если не разрешить автоматическую загрузку то в облако ничего не передаётся - это 1, все секреты известны ФСБ уже давно и без Яндекс - это 2 и главное - почему президент пользуется своим смартфоном, а не проверенным службой безопасности.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич, в России. .там не только Яндекс диск там вся информация и разговоры записываются и передаются в ФСБ России. А там дело техники
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Пушкин Серёга, денег нет у хахлов на это . И смартфон у зе произведен в ро
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Якщо Зеленський навіть цього не розуміє, сподіватися на більш глибокі речі не варто. Настає "пацанат" в Україні - понти та зв'зяки, і можна робити все що завгодно. Наобіцяв повний рот - жуйте.
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