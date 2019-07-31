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Ян Валетов
Ян Валетов
Український письменник-фантаст і блогер Всі статті автора

Нацепил зелененькое? Поздравляем, вас избрали!

7.7т Читати матеріал російською

Я по поводу вчерашнего выступления Никиты Потураева перед абитуриентами ускоренных парламентских курсов.

Как некогда сказал Иешуа Га-Ноцри: Правду говорить легко и приятно, прокуратор!

Абсолютное большинство из тех, кто сейчас проходит курс молодого бойца в Трускавце, как, впрочем, и те, кто остался дома, в уверенности, что все знает, а козел и так ухвачен за бороду, никогда бы не выиграли выборы даже на должность старшего помощника младшего дворника в ассенизационном обозе при холерных бараках.

Ни при каких обстоятельствах.

Обучение в Трускавце "Слуги народа"

Обучение в Трускавце "Слуги народа"

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Я гарантирую - они опять полезут спасать русский язык от банд*ровцев

Убрать зеленый бейджик и дальше можно сразу закапывать.

Выборы для своей команды выиграл Зеленский. Лично.

Парламентские выборы выиграла Команда Зеленского. Главное слово здесь "Зеленского", а совсем не "команда".

Если бы на дырявое, мятое ведро нацепили стикер Слуга Народа, у него были все шансы набрать большинство голосов.

Я не обсуждаю рациональность или разумность такого принципа выбора законодательной власти, я просто констатирую факт.

И поддерживаю слова Потураева.

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Массовые расстрелы еще впереди?

Те, кто там вчера надувался в обидах, фыркал и рассказывал о собственной значимости в предвыборной борьбе - люди с распухшим самомнением.

Во-первых, потому, что предвыборной борьбы на парламентских не было. Нацепил зелененькое? Поздравляем, вас избрали!

Во-вторых, потому, что не способны оценить свой вклад в победу реально. Такого количества людей, у которых не было шанса даже подойти к порогу Рады, причем, для некоторых вполне заслуженно, среди победителей никогда не было.

В-третьих, потому что если унять амбиции, то запрос избирателей и был на “политическое ничто“, так как "политическим чем" они уже наелись.

Новини
Навчання "слуг народу" у Трускавці: порада депутатам

Да, на сегодня те, кого натаскивают в Трускавце - политический ноль. Они никто и имя им никак. Вне зависимости от карьеры до этих выборов. И тех из них, кого это удивляет и обижает, всех этих “взрослых и серьезных пацанов", нужно сразу гнать метлой, чтобы потом не пришлось выкорчевывать с кровавыми корнями.

Умение реально посмотреть на себя в новых обстоятельствах, дано не каждому. Так что вчерашняя речь Никиты - это тест на вменяемость, не более того.

И, что важно, это чистая правда.

Победу депутатам ЗЕ принесли на блюдечке с зеленой каемочкой, и это было не их блюдечко.

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Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Джерело
Джерело: Facebook Яна Валетова
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nic nic_
nic nic_
Вы сегодня правы.Ну и что дальше.Если бы они были кнопкодавцами при реформаторах,то ладно Они сделали хорошее ,что реги не в большинстве,но вот сомнение,что их дергатели за веревочки -реформаторы,а не дерибанаторы Украины.
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Что дальше? Политический хаос? Развал хилой системы власти? Судя по откликам слушателей - нет единства, есть неприятие лидеров, неуважение к тем персоналиям, кого избирали. Что дальше??? Бунт на корабле и пиратство???
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Карпенко Алексей, Допускаю. Но вопрос в цене.
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Viking Ingwar, Не стоит драматизировать, переживем и это недоразумение.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
73% думали, что Рада это "выгребная яма"?...Получайте - потешный преЗЕдент, граблями, за месяц, соскреб из "кадрового мусора" "новую партию"))))))...в итоге получим к осени "выгребную яму с дрожжами"...ну, каков народ такие и бояре...тут к зеркалу какие могут быть претензии)))))))))))))))))
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