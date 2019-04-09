"Якщо не Порошенко, то Путін": президент вибачився перед Зеленським і звернувся до Росії

Глава України Петро Порошенко заявив, що гасло "Якщо не Порошенко, то Путін" пішло від самого російського президента, і зажадав від Кремля припинити втручатися в українські вибори.

Таким чином він відповів на питання про свою причетність до даного вислову, в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок, 8 квітня.

Президент також вибачився перед своїм опонентом у виборчих перегонах Володимиром Зеленським. "Я переконаний, що левова частка загроз виходить від Росії. При цьому, я ще раз повторю, я не звинувачував Зеленського в тому, що він агент Путіна. Це точно не так. А якщо хтось зрозумів це саме так, приношу свої вибачення", – сказав він.

Президент підкреслив, що автором нашумілого гасла є сам лідер РФ Володимир Путін, який відкрито сказав, що для нього прийнятний будь-який кандидат на пост глави України, крім Порошенка.

Новини Порошенко зробив заяву про переговори з Росією

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"Це придумав не я і не політтехнологи. Він вважає, що він має визначати, хто буде українським президентом, а не народ України", – обурився Порошенко.

Президент також виступив із зверненням до російського лідера.

"Пане Путін, український народ розбереться без вас. І те протистояння, коли ви сказали: "Будь-хто, аби не Порошенко", зараз мотивує нас", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко жорстко розкритикував свого опонента Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито не вважає Росію агресором.

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