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23 січня • оновлено в 10:49
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"Яка різниця": історик розкритикував Зеленського за поїздку в Ізраїль

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Нинішня влада України слабо розбирається в питаннях зовнішньої політики, а також політики пам'яті.

Якби у президента України Володимира Зеленського було б розуміння даних питань, він би відмовився від поїздки в Ізраїль. Таку думку висловив історик Віталій Нахманович "Радіо Свобода".

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Однак поки українська влада дотримуються позиції "яка різниця".

"Зеленський повинен публічно нагадати, що надавати слово Путіну, який сьогодні знову піднімає Сталіна, намагається знищити українську незалежність і підтримує всіх ворогів Ізраїлю на Близькому Сході, – це знущатися над жертвами Голокосту, а не вшановувати їх пам'ять", – від метил Нахманович.

Він додав, що Україна повинна бути зацікавлена в авангарді антиросійської міжнародної коаліції.

Історик розкритикував Зеленського за поїздку в Ізраїль

Історик розкритикував Зеленського за поїздку в Ізраїль

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 23 січня здійснить робочий візит до Ізраїлю, де в цей же час буде перебувати глава Росії Володимир Путін, проте зустріч двох лідерів не запланована.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Віталій Нахманович Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
х0хмосми
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Петров Сергей
Петров Сергей
"Зеленский должен публично напомнить, ..." , да конечно, и от тебя в очередной раз, публично отмахнулись бы, как от назойливой мухи.
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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