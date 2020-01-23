"Яка різниця": історик розкритикував Зеленського за поїздку в Ізраїль

Нинішня влада України слабо розбирається в питаннях зовнішньої політики, а також політики пам'яті.

Якби у президента України Володимира Зеленського було б розуміння даних питань, він би відмовився від поїздки в Ізраїль. Таку думку висловив історик Віталій Нахманович "Радіо Свобода".

Однак поки українська влада дотримуються позиції "яка різниця".

"Зеленський повинен публічно нагадати, що надавати слово Путіну, який сьогодні знову піднімає Сталіна, намагається знищити українську незалежність і підтримує всіх ворогів Ізраїлю на Близькому Сході, – це знущатися над жертвами Голокосту, а не вшановувати їх пам'ять", – від метил Нахманович.

Він додав, що Україна повинна бути зацікавлена в авангарді антиросійської міжнародної коаліції.

Історик розкритикував Зеленського за поїздку в Ізраїль

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 23 січня здійснить робочий візит до Ізраїлю, де в цей же час буде перебувати глава Росії Володимир Путін, проте зустріч двох лідерів не запланована.

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