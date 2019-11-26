"Як завгосп!" Топ-пропагандист Путіна публічно образив Зеленського

Топ-пропагандист Кремля, телеведучий Володимир Соловйов публічно принизив президента України Володимира Зеленського.

Це сталося після телефонних переговорах глави російської держави Володимира Путіна з українським колегою. Так, у своєму Twitter Соловйов залишив вислів:

"Н-да. Зеленський так нічого і не зрозумів. Поводиться як завгосп, а не як президент".

Володимир Соловйов і Володимир Зеленський

Правда, судячи з коментарів під цим записом, зрозуміли "гумор" далеко не всі. "Порівняно з нашим уркою нормально себе веде", – відповіли росіяни.

Н-да. Зеленський так нічого і не зрозумів. Поводиться як завгосп, а не як президент. https://t.co/fdqEQBMKOW - Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 25 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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