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26 листопада • оновлено в 07:32
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"Як завгосп!" Топ-пропагандист Путіна публічно образив Зеленського

4.7т
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Топ-пропагандист Кремля, телеведучий Володимир Соловйов публічно принизив президента України Володимира Зеленського.

Це сталося після телефонних переговорах глави російської держави Володимира Путіна з українським колегою. Так, у своєму Twitter Соловйов залишив вислів:

"Н-да. Зеленський так нічого і не зрозумів. Поводиться як завгосп, а не як президент".

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Володимир Соловйов і Володимир Зеленський

Володимир Соловйов і Володимир Зеленський

Правда, судячи з коментарів під цим записом, зрозуміли "гумор" далеко не всі. "Порівняно з нашим уркою нормально себе веде", – відповіли росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Володимир Соловйов Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
от ті слова бл" навіть рупори раші волають про це, а адепти зє все не можуть зрозуміти що привели до влади простого блазня з душонкою мишки.
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Хо Хол
Хо Хол
Подколол и ярко затроллил, жестко осадив.
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2
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А может как Цимбалюк...МОЩНО осадил НЕЛОХА???
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