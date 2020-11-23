Від редакції: Володимир Горбулін, багаторічний секретар РНБО, написав досить цікаву і, головне, важливу для України книгу: "ЯК ПЕРЕМОГТИ РОСІЮ У ВІЙНІ МАЙБУТНЬОГО". Володимир Павлович люб'язно погодився сформувати головні думки книги у вигляді невеликої ексклюзивної публікації.

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Первый шаг. Осознание военно-политическим руководством государства факта, что современная война – другая по сути, непохожая на ту, к которой готовится Генеральный штаб.

После того, как в сентябре 2019 года применение только десятка беспилотников, начиненных взрывчаткой, привело к сокращению наполовину ежедневной добычи нефти Саудовской Аравии, а массированная атака турецких ударных беспилотников в Сирии в конце февраля 2020 привела к разрушению сирийской противовоздушной обороны, стало понятно: в мире новый технологический скачок. Известный новатор Маск сразу заявил, что в войнах будущего истребителям, даже современному американскому F-35, без шансов противостоять боевым дронам, оснащенным системой искусственного интеллекта. Война между Азербайджаном и Арменией лишь подтвердила ранее сделанные выводы – численность армии и танков решительно не важны в современной войне. Оперативно-тактические ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые Баку заранее закупил у Анкары, позволили ВС Азербайджана доминировать на поле боя.

Все это непосредственно касается Украины, которая противостоит российской агрессии седьмой год подряд. Нельзя сказать, что Украина не сделала шагов навстречу новым технологиям. Однако технологическое наращивание происходит слишком медленно, не системно и без участия государственного менеджмента. То есть без политической воли.

Итак, глобальная доступность технологий с интеллектуальными программами, автоматизация, роботизация и внедрение искусственного интеллекта станут в основе новейшего перевооружения, которое, в конце концов, обнулит даже идею ядерного сдерживания. Эти процессы уже начались, и их не остановить. Мы наблюдаем не просто волну развития армий путем активной роботизации вооруженных сил – мы свидетели подлинного технологического цунами!

Кроме того, современная война предполагает отсутствие четкой линии фронта: для борьбы и достижения политических целей и любого преимущества все больше используются комбинированные модели воздействия.

Второй шаг. Четкая идентификация врага. Поиск его слабых мест на фоне шлифовки национальной идеи всеобщего сопротивления.

Украина не должна стать заложницей оборонного планирования. Принятие Стратегии национальной безопасности – первый позитивный шаг, в котором реалистично отражено наше положение в системе координат.

Стратегия военной безопасности, или, другими словами, новая военная доктрина, должна четко зафиксировать: Россия – наш враг, и бороться с нею будем так-то и так-то.

Позитивный сдвиг уже произошел. В конце мая 2020 года Минобороны сообщило о том, что впервые в Стратегии военной безопасности Украины будет применен принцип всеобъемлющей или тотальной обороны государства. То есть, к обороне страны будут привлечены не только силы обороны, а все украинское общество и все органы государственной власти, оказывать сопротивление противнику на всей территории Украины, применяя все формы и способы борьбы с соблюдением принципов и норм международного права. Это весьма важный шаг в сторону создания асимметричного противостояния.

Что касается РФ, то мы наблюдаем ее технологическое и где-то политическое ослабление. Только 2020 год показал кризисы российский программ Су-57 (новый истребитель) ПАК ДА (перспективный авиакомплекс дальней авиации), Ил-112 (новый военно-транспортный самолет), танк Т-14 "Армата" и др. РФ демонстрирует неспособность создания собственных ударных беспилотников – проекты "Охотник", "Альтиус-У" и "Орион".

Все эти тенденции хорошо видны в войнах в Сирии и в Нагорном Карабахе. И их необходимо усиливать следующим образом:

А) Формированием блока активных союзников Украины и создание предпосылок антипутинской коалиции.

Б) Вытеснением РФ с рынков и блокирование получения ею новых технологий

В) Активной информационной политикой

Г) Формированием своего асимметричного потенциала.

Третий шаг. Определение своих асимметричных возможностей противодействия агрессору

Стратегия военной безопасности должна сформировать четкий курс на формирование действенной системы асимметричного противодействия.

Это комбинированный асимметричный щит. В основе которых ряд новых элементов.

Во-первых, это возможности несилового противодействия. Развертывание информационного противодействия, включая проведение информационно-психологических операций и кибератак, работу в социальных сетях и средствах массовой информации вынуждает мобилизовать не только развитие контрразведки, разведки и специальных информационных структур, но и привлекать к взаимодействию многие гражданские институты и общественные организации.

Во-вторых, развитая система территориальной обороны.

В-третьих, профессиональная армия, вооруженная современным высокотехнологическим оружием. Имеющая в своем составе большое количество подразделений специального назначения.

В-четвертых, активное использование парамилитарных группировок, частных военных кампаний и автономных диверсионно-разведывательных структур, насыщенных современными вооружениями или их элементами.

Четвертый шаг. Создание системы несилового противодействия

Это основа украинской асимметрии. Такие средства призваны предотвратить развернутый Москвой информационный террор, проведение информационно-психологических операций с использованием кибератак, социальных сетей и средств массовой информации. И, возможно, еще более важно: предотвратить череду убийств, которые российские спецслужбы организовывают для запугивания граждан своей страны и иностранных государств, включая Украину. Это удивительно разветвленный и крайне сложный спектр задач, который вынуждает сконцентрироваться на развитии контрразведки, разведок и специальных информационных структур. Понимая, что война России против Украины продемонстрировала отсутствие четкой линии фронта, мы должны создать на фундаменте имеющихся структур многоуровневую систему сдерживания. Которая, в том числе, будет готова к реагированию на опережение.

Пятый шаг. Создание и развитие территориальной обороны

Война будет нелинейной в такой степени, что, вполне возможно, в ней будет отсутствовать поддающееся идентификации поле боя и линии фронта. Различия между "гражданскими" и "военными", вероятно, исчезнут.

Потому в широком смысле территориальная оборона по-украински должна стать формированием такой враждебной для России среды, в которой ее войска не смогут эффективно действовать. При этом должны быть внедрены новые принципы территориальной обороны: высокий уровень автономности подразделений, высокий уровень технологичности (с реализацией активной фазы перевооружения) и тесная связь с Вооруженными силами в вопросах подготовки, отработки действий с применением современных легких вооружений. При решении этого хитроумного уравнения выверенное построение территориальной обороны способно сбалансировать саму и армию – создав поразительно емкий резервуар для мобилизационного ресурса и одновременно позволив разумно сократить ВСУ, сделав их по-настоящему высокотехнологичными.

Шестой шаг. Кардинальное преобразование армии

Сегодня невозможно подходить к созданию и развитию армии по старым критериям. И изменившийся характер угроз, и изменения форм и методов ведения войн, и развитие новых технологий, - все это требует изменения подходов военного строительства. Вооруженные силы любого государства перестают быть самостоятельной организацией – они становятся ядром сил обороны, выполняющим главную функцию, но, тем не менее, интегрированы в общую структуру военного потенциала государства. Для реализации новой военной стратегии необходимо в первую очередь технологическое превосходство, особенно, как уже упоминалось, в управлении войсками. По сути, нужен переход к единому полю боя. Следующим выводом становится убежденность, что для такой войны необходим подготовленный, четко знающий свое место в боевом порядке, воин.

В итоге, Украина должна создать современную компактную армию на базе фундаментального перевооружения на высокотехнологичные системы.

Седьмой шаг. Достижение технологического преимущества

Технологические преимущества становятся краеугольным камнем всей системы обороны Украины. Наша будущая безопасность будет зависеть от способности понять, адаптировать и внедрить такие технологии, как искусственный интеллект, автономное управление и гиперзвуковые системы.

Для этого необходима трансформация ОПК. Негибкий закостенелый ОПК преобразовать в ряд самостоятельных холдингов, к которым смогут привлекаться, в том числе, и частные предприятия под выполнение определенных задач. Под определенные задачи (программы) могут создаваться государственно-частные консорциумы.

К сожалению, у воюющего государства совершенно не хватает ресурсов для реализации подобного плана, если говорить о больших масштабах. И все это на фоне технологического истощения сил обороны, и в первую очередь, армии. Это вынуждает при оценке отечественных наработок ориентироваться на определенные критерии.

Во-первых, поставить во главу угла те технологии, которые способны уже сегодня – завтра ответить на ключевые, я бы сказал, витальные угрозы для государства.

Во-вторых, ориентироваться на технологии, которые могут стать основой асимметричного щита. То есть, технологии нелинейного действия.

В-третьих, отдавать предпочтение тем технологиям, которые обеспечат сравнительно короткие циклы производства вооружений и военной техники после принятия их на вооружение в ВСУ.

Для Украины крайне необходимо начать готовиться к предстоящим войнам как к войнам будущего. И эта подготовка, на мой взгляд, должна трансформироваться в следующие приоритетные государственные программы перевооружения.

Первая госпрограмма - совершенствование системы управления ВСУ и отдельных вооружений.

Вторая госпрограмма. Развитие современных систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Третья госпрограмма - развитие государственной системы ПВО.

Четвертая госпрограмма - развитие высокоточных средств поражения.

Пятая госпрограмма - развитие безэкипажных платформ и ударной робототехники.

Грядущее десятилетие станет для Украины самым опасным и непредсказуемым в новейшей истории государства. Потому одной из ключевых задач в области развития оборонного потенциала является превращение будущей войны в бессмысленную и безуспешную для агрессора.

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