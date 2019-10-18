Утаємничений і закритий характер ухвалення принципових рішень нової влади стає поганою традицією. Спочатку Уряд вирішив працювати в закритому режимі, щоб "уникнути піару та політики".

Далі – гірше. При обговорені бюджету на наступний рік члени бюджетного комітету не впустили на засідання жодного журналіста. А сьогодні сталась безпрецедентна подія – засідання аграрного комітету з 14.30 перенесли на 9.00, де була спроба ухвалити рішення, яке б передбачало право продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям, якщо їхня компанія працює в Україні більше 3 років.

Складається враження, що попри риторику щодо відкритості та діджиталізації діяльності Верховної Ради та Уряду, влада використовує методи організації таємних товариств середньовіччя, як то масонські ложі. Щоправда вони діяли утаємничено від влади, а наша влада діє утаємничено від народу.

З огляду на це, мій законопроект ще 2014 року про обов’язковість он-лайн трансляцій засідань Уряду та всіх парламентських комітетів сьогодні є надактуальним. А загалом, доцільно транслювати діяльність всіх державних структур, які розподіляють чи використовують бюджетні кошти. Таким чином ми будемо знати як ухвалюються рішення та хто повинен нести за них відповідальність перед українським народом.

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