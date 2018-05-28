"Як нормальний фюрер": Муждабаєв прорахував цілі Путіна в Україні

Президент Росії Володимир Путін не дозволить Україні повернути Донбас під повний контроль.

Схід країни може перетворитися в Придністров'ї, заявив в інтерв'ю "Апостроф" журналіст Айдер Муждабаєв.

За його словами, війна закінчиться тоді, коли закінчиться нинішня Росія.

"Путін не віддасть і п'яді землі, не пустить ніяких спостерігачів, він буде ці переговори вести нескінченно, пропонувати такі умови, на які Україна ніколи не погодиться при цій владі. Він розраховує, що прийде м'якша влада, з якою можна буде домовитися про якихось псевдомиротворців, тобто кордон не віддавати, а зімітувати, Україна кивне, санкції почнуть знімати - і це буде таке Придністров'ї назавжди", - зазначив Муждабаєв.

Він висловив упевненість, що Україна не дозволить нікому так вчинити.

"А у Путіна немає жодної причини відступати. Він зараз в порядку - в його розумінні порядку. Він, як нормальний фюрер, в оточенні радісного натовпу. І грошей поки достатньо. Він не піде на якісь поступки, у нього немає причин це робити. І поки нічого не зміниться", - додав журналіст.

Айдер Муждабаєв також пояснив, що означає для Путіна піти з Донбасу.

"Ця людина окупувала частину нашої країни. Він ніколи не погодиться на жодні поступки при нинішньому статус-кво. Я більше скажу: поки він при владі, він ні на що не погодиться. Це означає втратити кам'яну сокиру. Це означає в очах жителів російської громади втратити святість і силу, чарівний меч викинути і замість нього сидіти з малосольним огірком. Так не правлять. Він не здасться. У росіян інша ментальність. Тому нам доведеться воювати ще довго", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в Росії розповіли, чого боїться Путін.