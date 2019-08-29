"Як ми будемо сидіти?!" Нардепи від "Слуги народу" влаштували перший "бунт"

Народні депутати ВРУ 9-го скликання від партії "Слуга народу" поскаржилися на незручні крісла в залі засідань Ради.

Як розповів виданню "Вести" один із парламентаріїв, крісла — дуже тісні й незручні.

"Я сиджу в середині ряду, і можу сказати одне: це якийсь жах. Місця дуже маленькі, незручні, особливо, крісла. Сумку поставити ніде, реально дуже тісно. Ми, коли вчора були в сесійній залі, то обговорювали питання: чому всі попередні скликання виділяли гроші на нові килими, умовно, на фарбування стін, але не спромоглися поміняти собі крісла в сесійній залі", — зазначив один із нардепів.

Зал засідань Ради Facebook / Dmitriy Dvoychenkov

На пропозицію внести відповідний проект постанови, він розсміявся.

"Ви що? Нас за таке розтерзають. Але, якщо чесно, я не уявляю, як ми на таких сидіннях будемо сидіти цілих п'ять років", — додав парламентар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня відбудеться перше засідання Верховної Ради IX скликання. До порядку денного включено 27 пунктів. Нардепи планують затвердити новий склад Кабінету міністрів України, нового генерального прокурора й ухвалити низку законів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!