Як голосують хворі на коронавірус на місцевих виборах: з'явилося відео
Додому до хворих приїжджають члени виборчої комісії
Вони одягнені у захисні костюми
Їх супроводжують правоохоронці
У Харкові показали, як хворі на коронавірусну інфекцію голосують на місцевих виборах-2020. До них додому виїжджають члени виборчої комісії в захисних костюмах.
Відповідне відео опублікували в місцевому Telegram-каналі "Веха Харьков" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На запису видно, що до хворих з COVID-19 виїжджає двоє людей у супроводі правоохоронців. З собою вони беруть переносні урни для голосування.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, щоб захиститися від коронавірусу під час голосування на місцевих виборах-2020 року, необхідно дотримуватися всіх заходів карантину: правильно надіти маску, дотримуватися соціальної дистанції й користуватися антисептиком.