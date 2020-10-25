Як голосують хворі на коронавірус на місцевих виборах: з'явилося відео

У Харкові показали, як хворі на коронавірусну інфекцію голосують на місцевих виборах-2020. До них додому виїжджають члени виборчої комісії в захисних костюмах.

Відповідне відео опублікували в місцевому Telegram-каналі "Веха Харьков" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На запису видно, що до хворих з COVID-19 виїжджає двоє людей у супроводі правоохоронців. З собою вони беруть переносні урни для голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, щоб захиститися від коронавірусу під час голосування на місцевих виборах-2020 року, необхідно дотримуватися всіх заходів карантину: правильно надіти маску, дотримуватися соціальної дистанції й користуватися антисептиком.