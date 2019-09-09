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9 вересня • оновлено в 11:01
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"Як би Москва не тужилась": кримчани влаштували Росії показовий бойкот на виборах

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Жителі анексованого Росією українського Криму демонстративно бойкотували вибори, влаштовані РФ 8 вересня.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

"Виразне неприйняття Росії в окупованому нею Криму! Зрозуміло, Кремль доклав усіх зусиль укупі з колосальними фінансовими витратами, щоб явка виборців на "виборах", проведених сьогодні окупаційною владою в українському Криму, виглядала відносно високою в порівнянні з російськими регіонами. Однак, як би не тужилась Москва, більшість жителів тимчасово окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, проведених російськими окупантами", – написав Чубаров.

Він додав, що до виборчих дільниць не прийшли не тільки кримські татари і проукраїнськи налаштовані громадяни, а й багато з тих, хто ще 5 років тому розмахував російським триколором на кримських площах.

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Станом на 18:00 явка нібито становила 28,28%.

"Затримка на сайті вже на 2 години остаточних даних про явці виборців до закриття дільниць (я закінчую писати ці слова в 22:00) пояснюється місцевими активістами поспішними діями окупантів по внесенню цифр, що повинні прикрити падіння кількості прихильників Москви на окупованій нею української території, а також врятувати місцевих колаборантів від неминучого покарання", – зазначив Чубаров.

Станом на ранок 9 вересня, стало відомо, що явка виборців в Севастополі склала 29,05%. Явка в цілому в Криму склала 28,3%.

Вибори в Криму

Вибори в Криму

www.c-inform.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в неділю, 8 вересня, відбувся єдиний день голосування. Вибори різного рівня пройшли у всіх 85 регіонах країни.

Росіяни обирали регіональні та місцеві органи влади, а також "віддали" вакантні мандати депутатів Держдуми по чотирьом одномандатних округах.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Явка избирателей - в Мосгордуму составила 21,52%, в Санкт-Петербурге на 15.00 составила 16%, и что из этого следует? Что Крым надо вернуть Украине :) придите возьмите!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ниче-ниче, всё будет чЬОтко, явку нарисуют ))) А зомби-ТВ скажет, что крымчане, все как один ,в едином порыве, пришли на выборы. Не пришли только дворники Петрович и Михалыч, по причине большого бодуна .....
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Явка была вполне на среднеросийском уровне. Хватит врать! Я только недавно из Крыма. И кстати, вот после посещения Кубани и Крыма у меня вопрос: почему на Кубани (которая не была под властью Киева) отношение ко всему украинскому слегка ироничное, может немного презрительное, но в целом спокойное, а вот крымчане ко всему украинскому относятся в основном с чувством гадливой брезгливости?
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