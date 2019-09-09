"Як би Москва не тужилась": кримчани влаштували Росії показовий бойкот на виборах

Жителі анексованого Росією українського Криму демонстративно бойкотували вибори, влаштовані РФ 8 вересня.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

"Виразне неприйняття Росії в окупованому нею Криму! Зрозуміло, Кремль доклав усіх зусиль укупі з колосальними фінансовими витратами, щоб явка виборців на "виборах", проведених сьогодні окупаційною владою в українському Криму, виглядала відносно високою в порівнянні з російськими регіонами. Однак, як би не тужилась Москва, більшість жителів тимчасово окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, проведених російськими окупантами", – написав Чубаров.

Він додав, що до виборчих дільниць не прийшли не тільки кримські татари і проукраїнськи налаштовані громадяни, а й багато з тих, хто ще 5 років тому розмахував російським триколором на кримських площах.

Станом на 18:00 явка нібито становила 28,28%.

"Затримка на сайті вже на 2 години остаточних даних про явці виборців до закриття дільниць (я закінчую писати ці слова в 22:00) пояснюється місцевими активістами поспішними діями окупантів по внесенню цифр, що повинні прикрити падіння кількості прихильників Москви на окупованій нею української території, а також врятувати місцевих колаборантів від неминучого покарання", – зазначив Чубаров.

Станом на ранок 9 вересня, стало відомо, що явка виборців в Севастополі склала 29,05%. Явка в цілому в Криму склала 28,3%.

Вибори в Криму www.c-inform.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії в неділю, 8 вересня, відбувся єдиний день голосування. Вибори різного рівня пройшли у всіх 85 регіонах країни.

Росіяни обирали регіональні та місцеві органи влади, а також "віддали" вакантні мандати депутатів Держдуми по чотирьом одномандатних округах.

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