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Ядерна зброя у Криму: Муждабаєв розповів, що зупинить Росію

7.5тЧитати матеріал російською

Тільки найжорсткіші санкції Заходу, спрямовані на розвал Росії, зможуть завадити планам Кремля щодо розміщення ядерної зброї в анексованому Криму.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV журналіст Айдер Муждабаев. За його словами, в інформації ЗМІ про розміщення на півострові ядерних боєголовок "зовсім нічого дивного немає".

"Крим Росії зовсім не потрібен, ані люди, які там живуть, ані, в першу чергу, кримські татари, та й усі інші. Навіть прихильники "русского міра" їм там не потрібні. Крим їм потрібен як плацдарм, який виправдовує придуману легенду про "російський Крим", про святість і все ось це", — заявив Муждабаев.

На питання, чи можна завадити планам РФ на півострові, журналіст відповів: "У цей момент — ні".

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"Протистояти Росії можна тільки одним способом — найжорстокішими економічними санкціями. І держава Російська Федерація у тому вигляді, в якому вона зараз існує, перестане існувати за рік, оскільки 80% бюджету Росії становлять надходження за продані їй енергоносії. Поки цього не сталося, Путін буде творити що завгодно, де завгодно і як завгодно", — підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія реставрувала і модернізувала ядерну базу під Феодосією в анексованому Криму, розмістивши там щонайменше шість ядерних боєголовок.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія КримуРосійська воєнна загроза
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна
Об'єкти
Новини Кримуядерна зброя
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Противостоять России можно только одним способом – жесточайшими экономическими санкциями. И государство Российская Федерация в том виде, в котором оно сейчас существует, перестанет существовать за год," клоун, тут против Дерипаски и его Русала ввели санкции, а через несколько месяцев кинулись смягчать, ибо это затронуло потребителей в том числе и в самих США. Против Северного потока-2 так же не вводятся санкции, чтоб не злить Европу.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А еще жителям Крыма не нужна Украина. Цэ остаточнэ прощевай
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Ivan Rus
Ivan Rus
Слоны играли в футбол с муравьями.... Ахахаха
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