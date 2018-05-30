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Ядерна зброя в Криму? Клімкін попередив ООН про небезпеку

1.4тЧитати новину російською

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Росія проводить в анексованому Криму активну підготовку до розміщення там ядерного арсеналу.

Він зазначив, що РФ продовжуєзастосовувати агресію не тільки в Україні, але і по всьому світу, передає 112 канал.

"Окупація Криму призвела до посилення майже в два рази військового потенціалу Росії та підготовці інфраструктури півострова до розгортання ядерної зброї. Сьогодні Крим - велика військова база Росії", - заявив Клімкін.

Міністр додав, що до червня Україна надасть меморандум з додатковими доказами провини Росії в аварії рейсу МН17 і "справедливість запанує".

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"4 млн людей не мають доступу до елементарного: їжі, воді, електрики, транспорту. Інфраструктура була повністю знищена. Це стосується і медицини. Люди не можуть отримати медикаменти, Росія не дозволяє доставити їх на окуповані території", - сказав глава МЗС.

Також Клімкін показав фото школярки Дар'ї Казимирової, яка загинула в результаті обстрілу бойовиками в Залізному.

Міністр також нагадав про політичних в'язнів, незаконно утримуваних у РФ, зокрема про українського режисера Олега Сенцова і Володимира Балуха.

Особи
Павло КлімкінОлег Сенцов
Місце
Україна
Об'єкт
ООН
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