''Я вас не боюся!'' Порошенко спантеличив Нацкорпус у Чернігові

Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Чернігів спантеличив представників Національного корпусу своєю несподіваною поведінкою. Незважаючи на ризик провокацій, глава держави пройшов пішки через парк, де зібралися радикально налаштовані люди.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL в оточенні президента, 13 березня Порошенко відвідав Чернігів для участі в Раді регіонального розвитку. Після виступу в обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм він повинен був зустрітися із жителями міста біля Катерининської церкви, яка розташована приблизно за 500 метрів від філармонії.

Президент України Петро Порошенко в Чернігові

За словами нашого співрозмовника, незважаючи на поради охорони дістатися до місця призначення на автомобілі, Порошенко вирішив піти пішки. "Так буде швидше," — аргументував він своє рішення, після чого спокійно пройшов повз здивованих радикалів.

"Я вас не боюся і не дам вам дестабілізувати ситуацію в Україні", — звернувся президент до представників Нацкорпусу, чим викликав у них подив. І лише коли Порошенко відійшов і попрямував у бік публіки, радикали почали кричати: "Ганьба!"

Громадське радіо

Громадське радіо

Нагадаємо, що 13 березня декілька десятків представників Національного корпусу влаштували акції протесту в Чернігові. Радикали вимагають від президента покарати фігурантів журналістського розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, такі ж протести раніше пройшли в Києві, Черкасах та Житомирі. Так, 9 березня радикали влаштували зіткнення з поліцією під Адміністрацією президента. Далі вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. В результаті масштабного побоїща постраждали 22-є силовиків.

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