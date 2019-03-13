''Я вас не боюся!'' Порошенко спантеличив Нацкорпус у Чернігові

Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Чернігів спантеличив представників Національного корпусу своєю несподіваною поведінкою. Незважаючи на ризик провокацій, глава держави пройшов пішки через парк, де зібралися радикально налаштовані люди.
Як повідомили джерела OBOZREVATEL в оточенні президента, 13 березня Порошенко відвідав Чернігів для участі в Раді регіонального розвитку. Після виступу в обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм він повинен був зустрітися із жителями міста біля Катерининської церкви, яка розташована приблизно за 500 метрів від філармонії.
Президент України Петро Порошенко в Чернігові
За словами нашого співрозмовника, незважаючи на поради охорони дістатися до місця призначення на автомобілі, Порошенко вирішив піти пішки. "Так буде швидше," — аргументував він своє рішення, після чого спокійно пройшов повз здивованих радикалів.
"Я вас не боюся і не дам вам дестабілізувати ситуацію в Україні", — звернувся президент до представників Нацкорпусу, чим викликав у них подив. І лише коли Порошенко відійшов і попрямував у бік публіки, радикали почали кричати: "Ганьба!"
Громадське радіо
Громадське радіо
Нагадаємо, що 13 березня декілька десятків представників Національного корпусу влаштували акції протесту в Чернігові. Радикали вимагають від президента покарати фігурантів журналістського розслідування щодо розкрадань в оборонній сфері України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, такі ж протести раніше пройшли в Києві, Черкасах та Житомирі. Так, 9 березня радикали влаштували зіткнення з поліцією під Адміністрацією президента. Далі вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. В результаті масштабного побоїща постраждали 22-є силовиків.
У БПП заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти й олігархи-втікачі.
Очевидець опублікував відео, на якому видно, як у Черкасах молодики із символікою Нацкорпусу почали посеред натовпу розкидати фаєри і вибухові пакети.
Реакція Арсена Авакова не змусила себе чекати. Глава МВС заявив, що протестувальники "хотіли хардкору".
Водночас Аваков запевнив, що за такою поведінкою піде жорстке покарання.
10 березня правоохоронці провели низку затримань і обшуків. Зокрема, схопили главу черкаського Нацкорпусу Дмитра Кухарчука, якого також внесли в базу "Миротворця".
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