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5 березня • оновлено в 21:20
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"Я не став нічиїм слугою!" Рябошапка виступив перед нардепами і зі скандалом покинув Раду

27.3т
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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка виступив перед нардепами в Раді, високо оцінивши свою роботу на цій посаді.

На засіданні в четвер, 5 березня, Рябошапка сказав, що "здогадується", що нардепи підтримають його звільнення.

"28 років українська прокуратура була інструментом тиску і політичних репресій, була джерелом власного збагачення... Ми робимо реформу прокуратури, яка вже увійшла в історію. 729 прокурорів, які не пройшли тести, були звільнені. Вперше за 28 років прокурори відчули незалежність. Їм не дають незаконних вказівок. Ті, кого ми позбулися, хочуть повернутися і жити так, як жили ці 28 років.

28 років ця інституція не мала жодної довіри людей. 28 років прокуратура була джерелом власного збагачення для обраних. Як результат – олігархи в прокурорських погонах", – сказав Рябошапка.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

Скріншот

Рябошапка заявив, що нібито домігся успіху в справах, пов'язаних із незаконною вирубкою лісу, закриттям грального бізнесу, справах проти керівництва нечесних банків, про вбивство активістки Катерини Гандзюк, розслідуваннях злочинів на Майдані і на Донбасі.

За його словами, за три місяці було відкриття 1200 справ проти корупціонерів, майже 900 чекають на суд. Рябошапка заявив, що "ми не втратили жодної справи".

"Я не став нічиїм слугою. Я був і залишаюся незалежним. А незалежного прокурора можна тільки звільнити. Тому я йду. Але я йду для того, щоб повернутися", – заявив Рябошапка.

При цьому він відмовився від відповідей на запитання депутатів, мовчки покинувши засідання.

У підсумку Рада винесла вердикт: 263 нардепи проголосували за звільнення Рябошапки.

Як писав OBOZREVATEL, у ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора і НАБУ з Держбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедиктова, вже екснардепка від "Слуги народу".

Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "у продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Напередодні в партії Зеленського також вирішили поцікавитися у Рябошапки, чому реформа органів прокуратури "заважає висувати реальні підозри".

"Прийшла весна – багато людей очікують посадок, які ми обіцяли минулого року", – сказали в монобільшості.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Serov Oleg
Serov Oleg
две фракции голосовали против увольнения шапки рябой-ес и голос...с чего бы?хряк проплатил,но не срослось
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Я не стал ничьим слугой-ищу хозяина, можно двух !Слуга двух господ " Классика !
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Красиво.
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