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15 січня • оновлено в 01:43
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"Я не спав!" Відпочинок "слуги" в Раді зняли на відео: він безглуздо виправдався

1.2т
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Депутат від фракції "Слуги народу" Ігор Василів заснув під час засідання в сесійній залі Верховної Ради.

Інцидент стався у вівторок, 14 січня. Відео з нардепом опублікував Олександр Гончаров на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На записі видно, як парламентарій спить напівлежачи, а потім прокидається і тре лице. У коментарях під публікацією Василів зазначив, що нудьгував, а не спав.

Ігор Василів

Ігор Василів

Нардеп заснув в Раді

Нардеп заснув в Раді

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"Я не спав!" Відпочинок "слуги" в Раді зняли на відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Стефанчук заснув під час засідання Верховної Ради. Інцидент з парламентарієм потрапив на відео.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України депутат Партія Слуга народу
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