"Я говорив із Зеленським": Джемілєв озвучив прогноз щодо автономії для Криму

Внесення змін до розділу X Конституції України, присвяченому Криму, в Меджлісі кримськотатарського народу розцінюють як цілком можливе.

"Є надія", – розповів OBOZREVATEL лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Я говорив на цю тему з президентом України Володимиром Зеленським. Він сказав приблизно так: "Ми вивчили це, і швидше за все, підтримаємо", - повідомив він. Джемілєв додав, що ця розмова з президентом України відбулася 9 серпня, наступного дня після повернення української делегації з Туреччини.

Зустріч Володимира Зеленського з лідерами кримськотатарського народу Офіційний сайт президента України

"У нас вже все готово, проект змін до Конституції розроблений. Залишається тільки конституційна комісія, і потім – передати до Верховної Ради", – розповів він.

Нагадаємо, 29 серпня Меджліс кримськотатарського народу звернувся до Верховної Ради із зверненням, в якому, зокрема, йшлося: "Особливо звертаємо вашу увагу на необхідність завершення роботи із внесення змін до розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим".

"Як вам відомо, в рамках діяльності Конституційної комісії України спеціально створеною нею Робочою групою на чолі з доктором юридичних наук, професором Буткевичем В.Г. і за активної участі Меджлісу кримськотатарського народу розроблений законопроект "Про внесення змін до Розділу Х Конституції України (щодо Автономної Республіки Крим)", - сказано в ньому.

Зокрема, проект закону "передбачає удосконалення чинного статусу АРК як невід'ємної складової частини України і вказує на те, що джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні", - пояснили в Меджлісі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Мустафа Джемілєв озвучив план повернення Криму. "У Зеленського є багато шляхів, як це зробити", – сказав він.

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