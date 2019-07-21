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"Я готовий": Вакарчук зробив заяву про прем'єрство

21.2т Читати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що готовий до будь-якої посади, в тому числі до посту прем'єр-міністра, однак закликав не забігати наперед.

"Я готовий до будь-якої посади, до якої мене приведе політична дорога. Я не боюся відповідальності, але про будь-які посади говорити передчасно, поки не закінчилися вибори. Є така пісня "Чисто гіпотетично уявіть собі ситуацію". Так ось, я не люблю щось робити або вирішувати гіпотетично. Я фізик. А фізики знають, що гіпотеза може виявитися помилковою. Тому давайте дочекаємося конкретики", – пояснив OBOZREVATEL Вакарчук.

Також він зазначив, що позитивно оцінює ідею поставити на чолі Кабінету міністрів технократа.

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"Я вважаю, що під час призначення прем'єр-міністра і міністрів важливіше звертати увагу не на політичне походження, а на професійні, патріотичні і людські якості. Але главу уряду повинна висувати коаліція, а її створеннюя передує ще робота над коаліційною угодою", – підкреслив Вакарчук .

Святослав Вакарчук в день виборів

Святослав Вакарчук в день виборів

Святослав Вакарчук в день виборів

Святослав Вакарчук в день виборів

Святослав Вакарчук в день виборів

Святослав Вакарчук в день виборів

Пізніше в коментарі LB.ua другий номер в списку "Голосу" Юлія Клименко заявила, що політсила готова делегувати Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний прем'єр-міністр буде професійним економістом. При цьому він не повинен мати досвід роботи на цій посаді

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Чміль Валерій
Чміль Валерій
Один я бачу, що пан Вакарчук повний ідіот, та ще й має пам"ять. як у акваріумної рибки?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он будет спивать щеневмерлу, ЗЕ акомпанировать ему буем на рояле
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Макарский Александр, ... и под эти звуки ты, наконец, удавишься...
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AM Someone
AM Someone
Вітаю патріотів, що проголосували за "Голос" - це ще один слуга нороду!
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