"Я готовий": Вакарчук зробив заяву про прем'єрство

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що готовий до будь-якої посади, в тому числі до посту прем'єр-міністра, однак закликав не забігати наперед.

"Я готовий до будь-якої посади, до якої мене приведе політична дорога. Я не боюся відповідальності, але про будь-які посади говорити передчасно, поки не закінчилися вибори. Є така пісня "Чисто гіпотетично уявіть собі ситуацію". Так ось, я не люблю щось робити або вирішувати гіпотетично. Я фізик. А фізики знають, що гіпотеза може виявитися помилковою. Тому давайте дочекаємося конкретики", – пояснив OBOZREVATEL Вакарчук.

Також він зазначив, що позитивно оцінює ідею поставити на чолі Кабінету міністрів технократа.

"Я вважаю, що під час призначення прем'єр-міністра і міністрів важливіше звертати увагу не на політичне походження, а на професійні, патріотичні і людські якості. Але главу уряду повинна висувати коаліція, а її створеннюя передує ще робота над коаліційною угодою", – підкреслив Вакарчук .

Святослав Вакарчук в день виборів

Святослав Вакарчук в день виборів

Святослав Вакарчук в день виборів

Пізніше в коментарі LB.ua другий номер в списку "Голосу" Юлія Клименко заявила, що політсила готова делегувати Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний прем'єр-міністр буде професійним економістом. При цьому він не повинен мати досвід роботи на цій посаді

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся