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"Буде дуже непросто": Ілларіонов розповів про плани Путіна щодо України

14.3т Читати матеріал російською

Російський президент Володимир Путін чекає формування нового уряду в Україні і до того часу не буде здійснювати агресії.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив його колишній радник, економіст Андрій Ілларіонов. За його словами, Путіна цікавить, хто стане міністрами закордонних справ, оборони, внутрішніх справ і якою взагалі буде політика президента Володимира Зеленського щодо Росії.

"Поки що Путін тримає паузу. Але потім він не буде припиняти підтримку сепаратистів, які і не виводитиме війська з Криму і Донбасу, не повертатиме Україні окуповані території. Так що перші півроку при владі стануть для Зеленського і майбутнього уряду часом непростого навчання і нелегкого оволодіння уроками міжнародної дипломатії", – припустив він.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

За його словами, ті, хто не дуже знайомий з підходами Кремля, мають ілюзії, нібито можна почати відносини з Путіним з чистого аркуша і укласти з ним робочі угоди без нанесення шкоди Україні.

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"Щоб це зрозуміти, українській владі потрібен буде якийсь час для усвідомлення всіх ризиків, в тому числі і щодо виконання небезпечних для України Мінських угод. Рано чи пізно від цієї наївної позиції доведеться відмовитися. Але поки нова влада сама в цьому не переконається, їй буде непросто змінити свій нинішній підхід, що з Путіним можна домовитися", – впевнений Ілларіонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генерал розповів, навіщо Путін прислав снайперів в Донецьк. За його словами, російські окупанти на Донбасі можуть вдатися до спроб ліквідації окремих представників місії ОБСЄ.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Андрій Ілларіонов Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Росія Новини Росії
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Илларионов рассказал о планах Кремля. А когда он был последний раз в Кремле Обоз не спросил. Вешает Илларионов хохлам лапшу на уши, а они как последние идиоты её хавают.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
кремлевская криса в действии
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Ждать и догонять - это удел убогих, неудачников и ... да, россиян. Вывод: россияне - вы неудачники ! Пять с плюсом !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пушкин Серёга, не позорь фамилию.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Аксенов Михаил, немало русиш швайнов пошло на собачий корм под Дебальцево.
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