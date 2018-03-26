ЭПИГРАФ.

Это был профессиональный бунтовщик, мститель божьей милостью,(...) Таких щук рождает иногда историческая эволюция и запускает в социальные омуты, чтобы не дремали жирные караси, пожирающие придонный планктон... Арата был здесь единственным человеком, к которому Румата не испытывал ни ненависти, ни жалости, и в своих горячечных снах землянина, прожившего пять лет в крови и вони, он часто видел себя именно таким вот Аратой, прошедшим все ады вселенной и получившим за это высокое право убивать убийц, пытать палачей и предавать предателей...

МЫ СНОВА И СНОВА СКАЧЕМ НА ТЕХ ЖЕ ГРАБЛЯХ.

Как 3 года назад захлебывались от неистовой Любви и Веры в Надежду, так и сейчас - но уже от отвращения к этой Зраде и Змове. А ведь она такая же, как и была тогда. Ну, разве что слишком ярко звезда во лбу засветилась. Как мы и предупреждали, сотворение кумиров очень быстро заканчивается их сокрушением. Я далек от мысли, что ГРУ ее завербовало как тайного агента. А вот то, что спецура искусно воспользовалась ее психотипом - подростковой нетерпимостью, максимализмом, безбашенностью, инфантильностью и неспособностью мыслить процессно и рационально, помимо кипящего как чайник разума - в этом у меня никаких сомнений нет.

Они последовательно и грамотно сначала раздули выше звезд ее самомнение и веру в собственную непогрешимость, потом ласково влили в подсознание ненависть к "настоящим врагам" Украины - олигархам и их прихвостням-политиканам. И только после этого любезно вернули ее на истерическую родину (кстати, по психотипу тоже не далеко ушедшую от своей героини). Вот отсюда и пошла активная самодеструкция ее как политика. В голове ее постояно звенит слоган: - Все и сейчас, а всех кто против - поубивать! Олигархи мешают нашей революции? Депутаты и Президент? Всех к ногтю! Фанни Каплан, Вера Засулич - родные сестры. Взорвать и расстрелять, вот путь к счастью народному! А то, что народ не особо поддерживает расстрелы - так сам виноват. Не понимает своего счастья. И если по дороге к счастью придется половину его угробить - ерунда, цель оправдывает! Украинцы, посмотрите в зеркало. Кого вы там увидели?