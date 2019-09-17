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17 вересня • оновлено в 10:32
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"Вжийте заходи!" Україна жорстко звернулася до Чехії через Крим

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Посольство України в Чеській Республіці закликало Прагу засудити групу громадян Чехії, які побували в анексованому Росією Криму.

Вони "вели переговори щодо налагодження туристичних поїздок" на півострів, йдеться в заяві українського посольства.

У посольстві додали, що поїздки в Крим з Європи – пряме порушення режиму санкцій ЄС.

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"У зв'язку з цим закликаємо компетентні органи Чеської Республіки перевірити цю інформацію і, в разі її підтвердження, вжити відповідних заходів до осіб, які закликають до порушення санкцій або вже їх порушують", – сказано в заяві.

Серед чехів, які відвідали Криму, були особи з числа керівництва "Всесвітньої Ради Підкарпатських русинів", з якими недавно зустрівся президент Чеської Республіки ".

Згідно з даними ЗМІ, до складу групи, яка побувала на півострові, входили представник чеської компартії Йозеф Скала, письменниця Ленка Прохазкова, економіст Їржі Калах і цивільний активіст Марек Обртел.

анексувати Крим

анексувати Крим

вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Чехії Мілош Земан закликав Україну і світове співтовариство змиритися з тим фактом, що Крим нібито став частиною Росії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
чехи,пошлите этих укродолб.оёбов нафуй,как все нормальные люди делают....велкам в российский Крым!
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