Втручався у роботу слідчих ДБР: проти Труби ініціюють кримінальне провадження

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба порушив норми Кримінально-процесуального кодексу України та закону про ДБР.

Найближчим часом буде зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Про це заявив адвокат Ігор Головань, повідомляє "Європейська солідарність".

За його словами, директор ДБР, зокрема, перевищив свої повноваження, втручаючись у роботу слідчих підрозділів Бюро, не забезпечив таємницю слідства і допустив розголошення службової інформації. Адвокат Головань повідомив, що ці кримінальні правопорушення, щодо яких готується заява, мають відношення в тому числі і до діяльності юриста, колишнього заступника голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Ігор Головань Прес-служба "Європейської солідарності"

Адвокат повідомив, що, зокрема, у своїх публічних інтерв`ю, а також під час брифінгу стосовно обшуків у Міноборони та волонтерів, які займалися забезпеченням армії, директор ДБР Роман Труба розголосив інформацію, яка може бути відома тільки слідчому у справі.

"Відповідно до вимог КПК, слідчий ДБР, здійснюючи свої повноваження, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. А що ми бачимо? А ми бачимо, що директор ДБР, якщо виходити з його активності в інтернеті та у ЗМІ, тільки те і робить, що втручається і впливає на діяльність слідчих, що працюють у ДБР", – зазначив адвокат Головань.

Він також розповів про те, що днями Портнов у своєму телеграм-каналі хвалився листом ДБР на адресу адвокатського об’єднання "Головань і партнери", який чомусь опинився у нього раніше, аніж його отримало саме адвокатське об’єднання. "Що це може означати? Це може означати тільки одне – що хтось у ДБР в режимі онлайн зливає інформацію про діяльність ДБР", – наголосив Головань.

"Саме директор ДБР вживає заходів із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації. Тобто питання про те, хто має доступ до тих листів, які отримує чи направляє ДБР, – якраз і є пряма відповідальність директора ДБР", – наголосив Головань.

Він також нагадав про те, що у мережу Інтернет потрапили незаконні вказівки директора ДБР Труби до слідчих щодо порядку ведення тих чи інших розслідувань у справах. Це також підтверджує незаконне втручання керівника Бюро у роботу слідства і його нездатність забезпечити зберігання інформації із обмеженим доступом.

Адвокат Головань повідомив, що одразу ж після реєстрації кримінального провадження він опублікує відповідний витяг. І наголосив на тому, що інформація про відмову ДБР у реєстрації заяви про вчинення злочину Портновим не відповідає дійсності, оскільки відповідно до Кримінально-Процесуального кодексу України відмова у реєстрації заяви чи повідомлення про злочин заборонена.

"Ми отримали підтвердження від Портнова про його позапроцесуальні стосунки із ДБР. Ми працюватимемо над тим, щоб пан Труба був притягнутий до відповідальності", – наголосив адвокат Головань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" зажадала від ГПУ порушити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії через обшуки ДБР в Міноборони.

Раніше суддя Жовтневого районного суду Полтави заявила, що директор ДБР Роман Труба масово заводить кримінальні справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб вислужитися перед чинним главою держави Володимиром Зеленським.

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