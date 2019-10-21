Втручання України у вибори в США: рішення суду дало справі новий поворот

У Києві Печерський районний суд зобов'язав Генеральну прокуратуру поновити кримінальне провадження щодо втручання НАБУ у вибори президента США.
Про це у Facebook 21 жовтня повідомив позафракційний народний депутат Андрій Деркач, який і подавав скаргу з вимогою скасувати постанову Генпрокуратури про закриття провадження.
"Сьогодні (21 жовтня) вранці Печерський районний суд Києва задовольнив мою скаргу на скасування постанови ГПУ про закриття кримінального провадження №42017000000002470 про незаконне втручання представників НАБУ у президентські вибори в США. Таким чином, кримінальне провадження щодо втручання у вибори в США, відкрите ГПУ у 2017 році і закрите у січні 2019 року, відновлене", – йдеться у повідомленні.
Нардеп пообіцяв, що передасть у ГПУ матеріали, які отримав від журналістів у рамках кримінальних проваджень.
"Я також передам у ГПУ всі оприлюднені мною матеріали, які отримав від журналістів-розслідувачів у рамках 11 кримінальних проваджень. Всі ці факти незаконних "зливів" інформації, а також втручання українських правоохоронців у внутрішню політику США мають бути долучені до розслідування", – зазначив Деркач.
Рішення суду
Facebook \ Андрій Деркач
Facebook \ Андрій Деркач
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.
Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.
Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.
На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американських виборів-2020.
Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
Глава міністерства енергетики США Рік Перрі говорив про можливе втручання України у президентську кампанію Штатів з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані.
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