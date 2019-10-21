Втручання України у вибори в США: рішення суду дало справі новий поворот

У Києві Печерський районний суд зобов'язав Генеральну прокуратуру поновити кримінальне провадження щодо втручання НАБУ у вибори президента США.

Про це у Facebook 21 жовтня повідомив позафракційний народний депутат Андрій Деркач, який і подавав скаргу з вимогою скасувати постанову Генпрокуратури про закриття провадження.

"Сьогодні (21 жовтня) вранці Печерський районний суд Києва задовольнив мою скаргу на скасування постанови ГПУ про закриття кримінального провадження №42017000000002470 про незаконне втручання представників НАБУ у президентські вибори в США. Таким чином, кримінальне провадження щодо втручання у вибори в США, відкрите ГПУ у 2017 році і закрите у січні 2019 року, відновлене", – йдеться у повідомленні.

Нардеп пообіцяв, що передасть у ГПУ матеріали, які отримав від журналістів у рамках кримінальних проваджень.

"Я також передам у ГПУ всі оприлюднені мною матеріали, які отримав від журналістів-розслідувачів у рамках 11 кримінальних проваджень. Всі ці факти незаконних "зливів" інформації, а також втручання українських правоохоронців у внутрішню політику США мають бути долучені до розслідування", – зазначив Деркач.

Рішення суду Facebook \ Андрій Деркач

Facebook \ Андрій Деркач

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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