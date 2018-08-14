Втратимо Азов? Що загрожує Україні з моря

Україна не виключає силового сценарію, якщо Росія спробує повністю заблокувати Азовське море. Однак, з огляду на угруповання військових кораблів РФ у регіоні, вирішити проблему за допомогою зброї, вочевидь, не вийде.

Які є варіанти і чим може завершитися ситуація на Азові - читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Масові затримання

На Азовському морі російські прикордонники почали справжнє полювання за українськими торговими суднами. За даними Держприкордонслужби, з початку 2018 року було затримано понад 150 суден, що йдуть до або з українських портів. Зазвичай представники РФ щонайменше на кілька годин блокують українських моряків для огляду судна, а також особистих речей.

Загострення на Азові спостерігається протягом останнього тижня. За словами українських прикордонників, російські військові кораблі підходять впритул до кордону. Є загроза блокування морських торговельних портів.

"Російські кораблі ходять зовсім поруч, готові в будь-який час напасти з моря. Кожна провокація може перерости у війну. Ми живемо на пороховій бочці", - каже співзасновник Маріупольського громадського руху Галина Одноріг.

Механік Погодін Вести

Більше того, як зазначив у коментарі ObozTV генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, Росія вже перекинула в Азовське море близько 60 бойових кораблів. Серед них - малі ракетні катери з крилатими ракетами "Калібр".

"Цими ракетами можуть за необхідності перекривати мало не всю Україну. Тому що дальність вони вже показали на 1500 км, а фактично це російський аналог американського "Томагавка", тобто дальність може бути до 2500 км - і накривати всю Україну", - пояснив офіцер.

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До того ж в РФ не мають наміру зупинятися. Депутат нелегітимної Державної думи Росії Леонід Калашников пригрозив Україні жорсткою відповіддю за перехоплення в Херсоні судна "Механік Погодін".

"Якщо українці хочуть далі наживати проблеми, нехай наживають на здоров'я. У нас є чим відповісти. Якщо українці це зроблять, матимуть проблеми", - сказав він.

Санкції або війна

У Міністерстві інфраструктури України вже розробляють пакет санкцій проти РФ за блокаду моря. Після підготовки пакету санкцій він буде винесений на чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони. У разі схвалення РНБО, санкції проти РФ набудуть чинності. При цьому у Кабміні впевнені, що до цих заходів підключаться і європейські партнери України.

"Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції були застосовані і до Чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря і українських портів у Азовському морі", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

При цьому у Кабміні всерйоз розглядають і можливість військового вирішення питання. Коментуючи можливість втрати Азовського моря, заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука зазначив, що уряд розробляє відразу кілька сценаріїв вирішення конфлікту.

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"Ситуація дуже складна, але я не можу сказати, що ми його втратили. Я не готовий оприлюднити певні сценарії, які ми зараз вивчаємо, зокрема застосування сили щодо розблокування. Питання дуже складне. І я просто не хотів би зараз, не маючи певного рішення, розповідати про майбутні дії", - сказав у коментарі Апостроф Тука.

За словами військового експерта Олега Жданова, ситуація на Азовському морі напружена, але вона не перейде в активну військову фазу.

"Два корвети з ракетами "Калібр" перетнули Азовське море і вийшли у бік Сирії. В районі Новоросійська дійсно дрейфує ескадра, але вона лише транспортна. Вони готові вантажити війська і відправляти їх до Сирії. Не бачу там бойового складу для початку війни...", - пояснив у коментарі OBOZREVATEL Жданов.

Калібр

За його словами, на даний момент РФ - фактично господиня Азовського моря.

"Вони зачинили ворота, і тепер там господарі. У нас, по суті, немає ВМФ. Двома катерами та фрегатом "Гетьманом Сагайдачним" ви не будете ганяти Чорноморський флот РФ, співвідношення не те. Росія нікому не дасть увійти в акваторію Азовського моря, ворота там зачинені, треба було бити у дзвони у 2014 році, коли перший камінь заклали", - сказав експерт.

При цьому реальні бойові дії, за словами Жданова, російському керівництву зараз не потрібні.

"Азовське море - внутрішня калюжа. Великі десантні кораблі не підійдуть до берега. Місця для висадки на пальцях можна порахувати. І навіщо Росії зараз розв'язувати відкриту війну? Це буде перша війна на європейському континенті з часів Другої світової, а Путін зараз створює образ миротворця. Тут же не вийде зелених чоловічків пустити, як світ відреагує на це? Та ж Ангела Меркель, яка завжди лояльна ставилася до Росії - як вона сприйме таку ситуацію?" - сказав Жданов.

Як варіант, на думку експерта, Росія може висунути Україні дві умови: платити за прохід торгових суден, або Азовське море буде повністю заблоковане.