МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт
Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
ЖурналістВсі статті автора

Втратимо Азов? Що загрожує Україні з моря

9.2тЧитати новину російською

Україна не виключає силового сценарію, якщо Росія спробує повністю заблокувати Азовське море. Однак, з огляду на угруповання військових кораблів РФ у регіоні, вирішити проблему за допомогою зброї, вочевидь, не вийде.

Які є варіанти і чим може завершитися ситуація на Азові - читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Масові затримання

На Азовському морі російські прикордонники почали справжнє полювання за українськими торговими суднами. За даними Держприкордонслужби, з початку 2018 року було затримано понад 150 суден, що йдуть до або з українських портів. Зазвичай представники РФ щонайменше на кілька годин блокують українських моряків для огляду судна, а також особистих речей.

Загострення на Азові спостерігається протягом останнього тижня. За словами українських прикордонників, російські військові кораблі підходять впритул до кордону. Є загроза блокування морських торговельних портів.

Новини
Росія "атакує" в Азовському морі: у Раді сказали, що зроблять

"Російські кораблі ходять зовсім поруч, готові в будь-який час напасти з моря. Кожна провокація може перерости у війну. Ми живемо на пороховій бочці", - каже співзасновник Маріупольського громадського руху Галина Одноріг.

Механік Погодін

Вести

Більше того, як зазначив у коментарі ObozTV генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, Росія вже перекинула в Азовське море близько 60 бойових кораблів. Серед них - малі ракетні катери з крилатими ракетами "Калібр".

"Цими ракетами можуть за необхідності перекривати мало не всю Україну. Тому що дальність вони вже показали на 1500 км, а фактично це російський аналог американського "Томагавка", тобто дальність може бути до 2500 км - і накривати всю Україну", - пояснив офіцер.

Дивіться відео на тему

До того ж в РФ не мають наміру зупинятися. Депутат нелегітимної Державної думи Росії Леонід Калашников пригрозив Україні жорсткою відповіддю за перехоплення в Херсоні судна "Механік Погодін".

"Якщо українці хочуть далі наживати проблеми, нехай наживають на здоров'я. У нас є чим відповісти. Якщо українці це зроблять, матимуть проблеми", - сказав він.

Санкції або війна

У Міністерстві інфраструктури України вже розробляють пакет санкцій проти РФ за блокаду моря. Після підготовки пакету санкцій він буде винесений на чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони. У разі схвалення РНБО, санкції проти РФ набудуть чинності. При цьому у Кабміні впевнені, що до цих заходів підключаться і європейські партнери України.

"Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції були застосовані і до Чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря і українських портів у Азовському морі", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Новини
РФ готується до агресії: на яких фронтах можуть атакувати Україну

При цьому у Кабміні всерйоз розглядають і можливість військового вирішення питання. Коментуючи можливість втрати Азовського моря, заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука зазначив, що уряд розробляє відразу кілька сценаріїв вирішення конфлікту.

Дивіться відео на тему

"Ситуація дуже складна, але я не можу сказати, що ми його втратили. Я не готовий оприлюднити певні сценарії, які ми зараз вивчаємо, зокрема застосування сили щодо розблокування. Питання дуже складне. І я просто не хотів би зараз, не маючи певного рішення, розповідати про майбутні дії", - сказав у коментарі Апостроф Тука.

За словами військового експерта Олега Жданова, ситуація на Азовському морі напружена, але вона не перейде в активну військову фазу.

"Два корвети з ракетами "Калібр" перетнули Азовське море і вийшли у бік Сирії. В районі Новоросійська дійсно дрейфує ескадра, але вона лише транспортна. Вони готові вантажити війська і відправляти їх до Сирії. Не бачу там бойового складу для початку війни...", - пояснив у коментарі OBOZREVATEL Жданов.

Калібр

За його словами, на даний момент РФ - фактично господиня Азовського моря.

"Вони зачинили ворота, і тепер там господарі. У нас, по суті, немає ВМФ. Двома катерами та фрегатом "Гетьманом Сагайдачним" ви не будете ганяти Чорноморський флот РФ, співвідношення не те. Росія нікому не дасть увійти в акваторію Азовського моря, ворота там зачинені, треба було бити у дзвони у 2014 році, коли перший камінь заклали", - сказав експерт.

Новини
Росія різко змінила тактику в Азовському морі: що сталося

При цьому реальні бойові дії, за словами Жданова, російському керівництву зараз не потрібні.

"Азовське море - внутрішня калюжа. Великі десантні кораблі не підійдуть до берега. Місця для висадки на пальцях можна порахувати. І навіщо Росії зараз розв'язувати відкриту війну? Це буде перша війна на європейському континенті з часів Другої світової, а Путін зараз створює образ миротворця. Тут же не вийде зелених чоловічків пустити, як світ відреагує на це? Та ж Ангела Меркель, яка завжди лояльна ставилася до Росії - як вона сприйме таку ситуацію?" - сказав Жданов.

Як варіант, на думку експерта, Росія може висунути Україні дві умови: платити за прохід торгових суден, або Азовське море буде повністю заблоковане.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Санкції проти Росії
Об'єкти
санкцииАзовське морезупиняють кораблі
Поділитися у Facebook
23
Коментарі
6
16
Смішно
8
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гость
Гость
Галина Однорог знает, что говорит )))))), она эксперт и сидит на пороховой бочке )))), страна идиотов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Фантазёры ебеноть! Когда "смелые и отважные" катера погранслужбы Украины атаковали и захватили мирное рыболовецкое судно "Норд" о чем думали? О великой Усрине? Так атакуйте теперь ВМС России - или очко играет?! Жалкие вы Украинцы, гнилые насквозь ... На хер новое мирное судно в порту Херсона захватили? Команда 12 человек - вам их не жалко, они же не имеют отношения к вашим упоротым проблемам с Россией. Ждите ответа, и хрюкайте дальше.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
5
2 из 4 ответов | показать все
Савченко Игорь
Савченко Игорь
СвоЙский МакСим, А когда "смелые и отважные" катера погранслужбы Украины атаковали и захватили мирное рыболовецкое судно "Норд"? А что, в порту Херсона чтото захватили? Как я отстал от жизни!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гость
Гость
Halenko Mykola, с кем воюешь , дебилушко ? )))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Россия намеренно создает проблемы для украинского судоходства, за счет чего оказывает сильное влияние на бизнес. Данные проверки судов в первую очередь необходимы для увеличения стоимости транспортировки товаров. Повышение расходов на транспорт, в свою очередь, сказывается на росте цен на подобные услуги. Таким образом, Россия конструирует ситуацию, при которой украинские порты постепенно будут доходить до полного банкротства. Подобное экономическое воздействие на Киев ограничивает ему доступ к портам ввиду постепенной потери рентабельности водных транспортировочных пунктов. Хохлозоидам вскоре только и останется, что сделать удивленную свиноморду и задать эпический вопрос: А нас то за шо???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Савченко Игорь
Савченко Игорь
Павлов Дмитрий, А кто такие хохлозоиды? Чтото про такую нацию не слышал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Савченко Олег
Савченко Олег
Павлов Дмитрий, Ніяких питань, плануємо і діємо. Головне, не здаватися. Прийде час, цю блокаду будуть виригувати і просити пробачення.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги