Втекла з залу: глава МОЗ потрапила в новий скандал. Відео

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час зустрічі з представниками МОЗ щодо скандалу з командою колишньої глави відомства Уляни Супрун відмовилася відповідати на питання колективу.

Про це повідомляє "Українська правда. Життя". Працівники МОЗ хотіли поцікавитися, як міністр відреагує на тиск з боку представників своєї команди на держслужбовців, однак зробити це не вийшло. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

За словами одного з учасників зустрічі, після короткої промови Скалецька покинула зал, де проходили збори.

"У великому залі зібралося близько 200 співробітників Міністерства охорони здоров'я, хоча конфлікт стосувався виключно директорату, а це близько 50 співробітників. Зоряна почала говорити якісь загальні речі, а потім сказала, що 9 хвилин спілкування достатньо і вона йде. А всі питання в робочому порядку. Потім вона висмикнула державного секретаря і сказала, щоб він відповідав на питання. Після цього вона швидко пішла з залу", – описав ситуацію він.

"Ми отримали 9-хвилинну лекцію про важкі часи, і про те, що всі свої питання до міністра і його заступників ми повинні надати в письмовому вигляді. Після міністр відразу покинула зал, виштовхнувши вперед Державного секретаря "зібрати питання підлеглих", – прокоментувала керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко.

Зоряна Скалецька ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Міністерства охорони здоров'я України, які були найняті колишньою главою відомства Уляною Супрун, звернулися до прем'єр-міністра Олексію Гончаруку через відкриту їх цькування з боку нової команди.

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