Всупереч усім прогнозам: "Батьківщина" несподівано обігнала "ЄС"

Політична партія ВО "Батьківщина" випередила політсилу "Європейська солідарність", посівши третє місце в рейтингу голосів виборців в Україні.

Про це свідчать результати опрацювання протоколів Центральної виборчої комісії.

Так, станом на ранок 23 липня, ЦВК опрацювала 92,65% протоколів. Партія Юлії Тимошенко набрала 8,18% від загальної кількості голосів.

Зазначимо, що згідно з проведеними опитуваннями і екзит-полами партія "Батьківщина" займала четверту позицію, випереджаючи лише прохідну партію Святослава Вакарчука "Голос".

Додамо, що прохідні партії розташувалися так:

"Слуга народу" – 43,12%.

"Опозиційна платформа – За життя" – 13,03%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Європейська солідарність" – 8,14%

"Голос" – 5,87%

Як повідомляв OBOZREVATEL, у день дострокових виборів до Верховної Ради Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром віддала свій голос на виборчій дільниці в київському ліцеї "Поділ".

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