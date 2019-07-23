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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Всупереч усім прогнозам: "Батьківщина" несподівано обігнала "ЄС"

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Політична партія ВО "Батьківщина" випередила політсилу "Європейська солідарність", посівши третє місце в рейтингу голосів виборців в Україні.

Про це свідчать результати опрацювання протоколів Центральної виборчої комісії.

Так, станом на ранок 23 липня, ЦВК опрацювала 92,65% протоколів. Партія Юлії Тимошенко набрала 8,18% від загальної кількості голосів.

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Зазначимо, що згідно з проведеними опитуваннями і екзит-полами партія "Батьківщина" займала четверту позицію, випереджаючи лише прохідну партію Святослава Вакарчука "Голос".

Всупереч усім прогнозам: "Батьківщина" несподівано обігнала "ЄС"

Додамо, що прохідні партії розташувалися так:

  • "Слуга народу" – 43,12%.

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 13,03%

  • ВО "Батьківщина" – 8,18%

  • "Європейська солідарність" – 8,14%

  • "Голос" – 5,87%

Як повідомляв OBOZREVATEL, у день дострокових виборів до Верховної Ради Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром віддала свій голос на виборчій дільниці в київському ліцеї "Поділ".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність" Партія "Слуга народу" Партія Вакарчука "Голос"
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,это просто плевок в опухшее от злоупотреблений рыло порося...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Serov Oleg,иди праздуй-это твоя,хоть и маленькая,но ПАБЕЕЕДА.
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