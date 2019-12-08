Что я жду от поездки Зеленского в Париж? Только два сценария. Либо он ничего оттуда не привезет, либо под давлением своего окружения, Путина и европейцев, Зеленский согласится на условия Кремля. На фоне второго варианта первый вариант не плох. Он должен позволить Зеленскому избавиться от остатков иллюзий и должно прийти осознание, что не существует сегодня иного варианта, кроме как продолжать политику предшественника в отношении ОРДЛО. И надо забыть о стене, которую обещал Ермак. Идиотизм не должен стать реальностью.

Если же будет второй вариант, то начнутся протесты, которые перерастут в бунт. При втором сценарии бунт или его отсутствие устроит Кремль. Потому что бунт позволит Путину перейти в открытую интервенцию. А отсутствие бунта позволит ему реализовать план, когда через де-факто подконтрольные Кремлю Донецк и Луганск произойдет остановка всех евроинтеграционных процессов и Украина вернется в Орбиту влияния России.

Есть еще третий вариант, когда публично скажут о том, что все остается на старых позициях, а согласно тайным договорённостям в Украине начнут тихо и неторопливо реализовывать второй сценарий. Это очень опасная ситуация. Но очень скоро тайные договорённости всплывут и станут публичными. Не знаю кто их опубликует, как быстро и на каком телеграм-канале, но так и будет. Тогда бунт и опять плохой сценарий для Украины.

Новини Украине предстоит заключить мир с Россией

Вариант того, что Зеленский привезет мир, при котором мы берем под контроль границы, а только потом выборы, не будет амнистии убийцам украинцев и отсутствует особый статус для Донбасса, я могу рассматривать только в комплекте с тем, что в Париже высадится десант с Альфа Центавра и похитит Путина. Других вариантов нет.

Так что для Зеленского главное не ухудшить и не испортить ту ситуацию, которая есть сейчас. В этом ему удачи. И не только ему. Она нужна всем нам. Потому что при реализации второго сценария Украина теряет независимость и многие признаки государственности. А это недопустимо.

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