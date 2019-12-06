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6 грудня • оновлено в 10:52
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Встреча в Париже началась тревожно

12.4т
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Встреча в Париже началась тревожно. Путин традиционно опаздывал на 30 минут. Макрон и Меркель дискутировали кто из них больший лидер и у кого яйца больше. И несмотря на физическое отсутствие тестикул у одного из них, но выходило, что у Меркель они были больше. И тверже. Владимир Александрович смотрел на потуги европейских коллег и ему явно не хватало Ермака, который бы легко и аргументированно доказал всем присутствующим, что именно у Зеленского они крупнее, потому что он "один из величайших лидеров современности". Этот аргумент чуть-чуть поднял настроение президента Украины. Но в этот момент двери кабинета открылись и зашел Путин. Настроение Зеленского вернулось в исходную точку.

- Бонжур, месье Макрон, гутен таг, фрау Меркель, приветствую, тезка, йопта - обратился кремлевский диктатор к присутствующим и сразу продолжил, - Давайте мы сразу перейдём к делу и поговорим с Владимиром один на один. Тем более, что и он хочет. Владимир, Вы же хотите со мной поговорить?

Новини
Утро в Офисе президента началось тревожно

- Я? Хочу? - переспросил Зеленский.

- Или не хотите?

- Я? Не хочу? - продолжал определяться шестой президент Украины.

- Так хотите или не хотите? Вы же не лох. Должны были уже определиться. Или не смогли? - спросил Путин.

- Я... Я думал, что мы вместе пообщаемся. Так сказать, узким кругом ограниченных людей ...- попытался пошутить Зеленский.

- Думать будем вместе. А с ограниченными людьми Вы у себя в ОП еще не наобщались? Давайте пообщаемся все же один на один. Вы же не против, Владимир? Как одному из величайших лидеров современности - это Вам по плечу, - завершил Путин.

- Мне это по плечу, а Вы по плечо Макрону, - продолжил в привычном для себя стиле Зеленский.

Путин злобно улыбнулся, посмотрел на Макрона, потом на Зеленского и сказал:

- Не завидуйте. Когда-нибудь и Вы дорастете до этого уровня. Так мы говорить будем?

- Будем, - удрученно согласился Зеленский.

- Тогда, господа, мы с тезкой удалимся, а вы нас подождите тут десять минут и мы через час вернемся, - и не дожидаясь согласия остальных участников встречи Путин двинулся в соседний кабинет. Зеленский с надеждой посмотрел на Макрона и Меркель.

Новини
Утро на Троещине началось тревожно

- Зроби його разом, герр Володимэр, - сказала Меркель и повернувшись к Макрону продолжила свой сравнительный анализ потенциального превосходства.

Владимир Зеленский понял, что поддержки он не дождётся и двинул вслед за Путиным. Ему очень не хватало Богдана за левым плечом, но только Богдану хватило ума не ехать с ним. Войдя в кабинет Зеленский увидел, что Путин уже сидит в кресле. Сев напротив него Зеленский сказал:

- Владимир Владимирович, я мира хочу.

- Понимаю Вас, Володя. И я хочу. Кто ж его не хочет? - согласился Путин.

- Так давайте закончим эту войну. А? - обрадовался Зеленский.

- Поддерживаю Ваше желание, Владимир! Заканчивайте! - одобрительно произнес Путин.

- А Вы? - удивился Зеленский.

- Мы? А настамнет, - резюмировал известный стерхолетец.

- Как же нет? Когда мы оба знаем, что есть, - удивился Зеленский.

- Нас там нет. Мы не при чем. Или Вы, Владимир, считаете, что я вру? Я вру, Владимир?

- Вы.... Ну... Может Вы не в курсе?, - с надеждой произнес Зеленский.

- Вова, я в курсе. А тебе надо договариваться с руководством независимых донбасских республик.

- С кем? - окончательно расстерялся Зеленский.

- Минуточку. Сейчас увидишь, - сказал Путин и достав телефон набрал какой-то номер, - Але, Песков? Заводи барана. Нет, Пасечник - это козел, а баран это Пушилин. Ты все время их путаешь. Запомни. С одного пользы, как с козла молока, а со вторым все же, как с паршивой овцы и шерсти клок, - и подняв глаза на Зеленского закончил, - сейчас подойдут Ваши партнеры по переговорам. Они хотят мира и вы хотите мира. Вот и договаривайтесь. А я только за. Поддержу вас в этом благородном стремлении. Тем более что вам просто надо перестать стрелять. Вы попробуйте. Мне понравится.

Новини
Утро в Кремле началось тревожно: Путин понял, что рай россиянам не светит

В этот момент двери кабинета открылись и в него кубарем вкатился мужичок с всклокоченой бородой.

- Можно полегче? - обиженно произнес он к тому, кто стоял за дверья и потер свою ягодицу на которой отпечатался след от 45-го размера. Затем он обернулся к Путину, достал бумажку и начал читать, - Мы, как представители воли народа Дамбаза, хотим заявить, что готовы милостиво принять капитуляцию киевской хунты и любезно соглашаемся на выборы на наших условиях.

- Не мне, дурак, - грустно сказал Путин.

- Что? - не понял Пушилин и его лицо стало напоминать лицо Добкина, которому не дают деньги.

- Не мне это говори, а ему. Тьфу, бараном был - бараном и остался. Даже выучить текст не может, - констатировал Путин.

- Мы, как представители воли народа Дамбаза..., - повернувшись к Зеленскому начал вновь читать с листочка Пушилин.

- Донбасса, - исправил его Зеленский.

- Что? - спросил Пушилин.

- Не Дамбаза, а Донбасса, - объяснил Зеленский.

- Какая разница?!, - завопил Пушилин, - Вы хотите сорвать диалог?

- О!, - радостно сказал Путин, - у Вас уже диалог. Это очень хорошо. Не стану вам обоим мешать. Просто посмотрю, как равные переговорщики ищут точки соприкосновения.

- А Вы? - совсем грустным голосом спросил Зеленский у Путина.

- А мы? А нас там нет, - язвительно повторил Путин.

- А еще мы требуем дать статус участника боевых действий всем нашим оппочленцам, - вмешался Пушилин.

- Вы хотели сказать ополченцам? - вновь поинтересовался Зеленский.

- И им тоже, - согласился Пушилин.

- В общем, вижу, что все у вас наладилось и я вас тут оставляю. Продолжайте уже вдвоем, а козел ... тьфу, Пасечник, к вам присоединится в ближайшее время. Как протрезвеет, - сказал Путин и радостно вприпрыжку выбежал из кабинета.

- Коззззел, - прошипел ему вслед Зеленский

- Пасечник позже присоединится, - сказал Пушилин.

- Я не о том козле, - огрызнулся Зеленский.

- Тогда хорошо. А то я сам в этих козлах путаюсь. Их у нас столько.... Кстати, Владимир Александрович, а еще мне поручено обговорить с Вами первый возможный совместный визит в Россию. Есть предложение сразу в Чечню поехать.

- А почему в Чечню? - тихо спросил Зеленский.

- Так, это же просто... Во-первых, у Вас же давний контакт с Кадыровым, во-вторых сразу с ним и обсудите новые номера для 95-го квартала. Он давно что-то хотел Вам дать пару советов...

Владимир Зеленский вздрогнул и открыл глаза. В просторном холле ОП Ермак и Арахамия играли в настольный тенис на голосования по изменениям в Конституцию.

- Тьху, задремал. И приснится же такое, - подумал шестой президент Украины и вытер выступивший на лице пот.

- Вова, тебе что-то приснилось? - спросил Ермак.

- Да, козел один, - хриплым голосом признался Зеленский.

- Пасечник, что ли? - не останавливая игру продолжил спрашивать Ермак.

- А откуда ты знаешь, что он козел? - спросил с подозрением в голосе Зеленский.

- Мои друзья говорят, что Пушилин баран, а Пасечник козел.

- Андрей, а кто у тебя друзья? - с еще большим подозрением продолжал интересоваться Зеленский.

- Володя, тебе не надо лишней информацией голову забивать. Давай лучше сходи в спортзал и запиши видосик.

- Суперская идея. Пожалуй я так и сделаю, - сказал Зеленский и пошел спортзал. У него давно родилась идея записать влог в процессе отжиманий. Так у него получалась отличная одышка и это поддерживало впечатление, что президент все время преодолевает препятствия, но побеждает в финале. И тема была подходящая - что будет с Украиной после Нормандской встречи. Единственной проблемой было то, что ответа он и сам не знал. Но когда это его раньше останавливало? А Ермак ему пообещал, что все будет пучком и зуб дал на то, что со всеми договориться. Единственное чего так и не понял Зеленский - это чей зуб пообещал Ермак, с кем именно он договорится, и о чем именно? Но такие мелочи его давно уже мало беспокоили, а впереди было огромное количество работы. И запись видосика с отдышкой была в очереди первоочередных. А что делать? Ведь работа президента такая тяжелая и должен же хоть кто-то видосики с обещаниями писать. Даже если обещания нереальные и невыполнимые.

- В крайнем случае Богдан с Ермаком опять что-то подскажут, - подумал Зеленский и пошел в свое туманное будущее. А вместе с ним в этом тумане плыл и наш Титаник в поисках своего айсберга с которыму него запланирована встреча после 9-го декабря.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак Володимир Путін Еммануель Макрон Ангела Меркель
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если это написал Берёза, то респект. Честно говоря, не ожидал. Не Жванецкий, конечно, но, по крайней мере, почти не пошло, без натужности и даже в меру смешно. Отдать жене Зеленского на редактуру, и может получиться неплохой скетч для "95 квартала". :) К сожалению, к реальности имеет лишь опосредованное отношение - в ней всё намного сложнее, и проснуться в конце не получится…
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Что, Дубина, осваиваешь новые горизонты? Фельетонист херов!
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Питон Каа
Питон Каа
Это называется - сон в руку. Ну а насчет спортзала, то это всяко лучше, чем в мятом костюме и драных носках дышать перегаром на своих собеседников...
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