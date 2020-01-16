Всього 14 плівок: у "Слузі народу" відреагували на скандал із Гончаруком

Всього існує 14 записів розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з керівництвом Міністерства фінансів і Національного банку України

Про це OBOZREVATEL повідомив у кулуарах пленарного засідання у четвер, 16 січня, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, необхідно провести перевірку "плівок Гончарука" стосовно їхньої автентичності. Також Корнієнко зазначив, що транскрипція розмови не збігається з тим, що звучить на записі.

У "Слузі народу" відреагували на скандал із Гончаруком

"У країні відбуваються реформи і багатьом це не подобається. Як всередині країни, так і зовні. Політичні наслідки можуть бути відповідно до чинного законодавства, але в уряду є імунітет на один рік щодо його відставки", – заявив Корнієнко.

Глава партії розповів, що під час зазначеної розмови обговорювалися економічні проблеми України. Зокрема вирішувалося, як Кабмін може вийти на ті показники, яких обіцяв досягти при своєму призначенні.

"Однак більше мене турбує питання безпеки. Країна перебуває у стані війни і прослуховування чиновників топрівня – це дуже небезпечно. Я чув, що загальна кількість записів – 14. Будемо стежити. Думаю, вони привертатимуть увагу", – додав Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

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