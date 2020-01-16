Головна Новини
16 січня • оновлено в 15:50
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Всього 14 плівок: у "Слузі народу" відреагували на скандал із Гончаруком

1.4т
Читати матеріал російською

Всього існує 14 записів розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з керівництвом Міністерства фінансів і Національного банку України

Про це OBOZREVATEL повідомив у кулуарах пленарного засідання у четвер, 16 січня, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, необхідно провести перевірку "плівок Гончарука" стосовно їхньої автентичності. Також Корнієнко зазначив, що транскрипція розмови не збігається з тим, що звучить на записі.

Новини
Рука Росії? Порошенко розповів, хто може стояти за "плівками Гончарука"

У "Слузі народу" відреагували на скандал із Гончаруком

У "Слузі народу" відреагували на скандал із Гончаруком

"У країні відбуваються реформи і багатьом це не подобається. Як всередині країни, так і зовні. Політичні наслідки можуть бути відповідно до чинного законодавства, але в уряду є імунітет на один рік щодо його відставки", – заявив Корнієнко.

Глава партії розповів, що під час зазначеної розмови обговорювалися економічні проблеми України. Зокрема вирішувалося, як Кабмін може вийти на ті показники, яких обіцяв досягти при своєму призначенні.

"Однак більше мене турбує питання безпеки. Країна перебуває у стані війни і прослуховування чиновників топрівня це дуже небезпечно. Я чув, що загальна кількість записів 14. Будемо стежити. Думаю, вони привертатимуть увагу", – додав Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • Пізніше в мережі з'явилася друга частина скандальної розмови нібито прем'єр-міністра Гончарука, в якій він обговорює економічну ситуацію в країні.

  • У мережі опублікували третю частину розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар та економічну стратегію розвитку України.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі ""Плівки" Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
"Плівки" Гончарука
Особи
Олександр Корнієнко Олексій Гончарук
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
11
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Плёнки с записями премьера Гончарука сразу стали популярнее дисков Винника. Олежка, меняй продюсера.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После обнародования плёнок Гончарука многие подумали, что его можно так же легко вынести из Кабмина, как ёлку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-На появившихся аудиопленках премьер Гончарук признается, что ничего не понимает в экономике. -Теперь должны появиться плёнки, на которых Зеленский признается, что ничего не смыслит в юморе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги