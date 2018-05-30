"Всім боятися!" Журналіст пояснив, навіщо Путіну вбивство Бабченка

Президент Росії Володимир Путін займається ескалацією військових дій на Донбасі, організовує нові вбивства і руйнування з метою тиску на Захід в питанні зняття санкцій.

Як написав у своєму блозі для "Грані" журналіст Віталій Портников, російський лідер впевнений, що коли Росія не стріляє - з нею не рахуються.

"Приїжджають Меркель і Макрон, про щось розмовляють, посміхаються, пропонують провести зустріч в "нормандському форматі". Але ніяких поступок немає, ніякого зняття санкцій немає, а є лише твердження, що санкції знімуть після виконання мінських угод, що Росія повинна погодитися на миротворців в Донбасі і забути про "народні республіки", - зазначив він.

Портников вважає, що вбивство в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка з тієї ж низки нагадувань.

"Ніхто не збирається спочивати на лаврах. Всім боятися! Якщо хтось вирішив, що після нових американських санкцій, після отруєння Скрипалів або хоча б перед чемпіонатом світу з футболу Кремль буде вести себе по-вегетаріанськи, щоб дати можливість західним лідерам зберегти обличчя і приїхати на матчі рідних команд, то це велика помилка", - пояснив він.

Він нагадав, що перед обранням Путіна на новий термін багато хто вважав, що його політика дещо зміниться.

"Зате тепер можна більше не вірити. Можна знати. Знати про вбитих в Донбасі солдат і мирних жителів. Знати про закатованого Сенцова, якого намагаються залишити в живих до закінчення чемпіонату. Знати про вбитого на порозі своєї квартири Аркадія Бабченка. Знати і розуміти, яким він буде, цей четвертий термін - термін на крові", - резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 29 травня Бабченко вбили в його квартирі пострілом в спину.

Нагадаємо, 16 травня український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських в'язнів Кремля.