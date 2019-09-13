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13 вересня • оновлено в 12:18
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/ Політика

Все записано: Зеленський розповів про компроміс із Росією

2.1т Читати матеріал російською

Україна може піти з Росією лише на ті компроміси, які прописані в Мінських домовленостях.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський під час конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) в Києві. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Опинившись перед Путіним..." Зеленський придумав потужну відповідь президенту Росії

"На які компроміси ми можемо піти з Росією?" – запитали Зеленського.

"Там же в Мінську все записано", – відповів президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зробив багатообіцяючу заяву щодо Криму на форумі в Києві.

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Тема
Форум YES
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
заткніть йому пельку хай краще мовчить а краще чай йде на 95 кв та там і виступає
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Так Зеля их по ходу еще и не читал...прочитает и окуеет под чем нарант подписался!!!
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филипп филипыч
филипп филипыч
дык об этом путин твердит уже скока лет))
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