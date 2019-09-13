Все записано: Зеленський розповів про компроміс із Росією

Україна може піти з Росією лише на ті компроміси, які прописані в Мінських домовленостях.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський під час конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) в Києві. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"На які компроміси ми можемо піти з Росією?" – запитали Зеленського.

"Там же в Мінську все записано", – відповів президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зробив багатообіцяючу заяву щодо Криму на форумі в Києві.

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