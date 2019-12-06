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6 грудня • оновлено в 21:25
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"Все порішали": в Москві почали готуватися до тріумфу Путіна в Парижі

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У політичних колах Москви очікують, що "нормандська зустріч" 9 грудня в Парижі закінчиться "тріумфом російської дипломатії".

"Більшість людей, які так чи інакше висловлюються на цю тему, бадьоро розмірковують, що "все вже порішали, все нормально", – розповів російський політолог Андрій Окара в програмі "Підсумки" на ObozTV.

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За словами Окари, в Москві готуються до переговорів "дуже урочисто".

"Знаєте, таке відчуття як перед Різдвом чи Новим роком – що скоро буде свято. Мені здається, подібні відчуття в політичних колах і напередодні 9 грудня", – поділився експерт.

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Він нагадав, що кремлівський політолог Олексій Чеснаков (який входить до оточення помічника президента РФ Владислава Суркова) раніше повідомляв про узгодження підсумкового документа "нормандського саміту", в тому числі і з українською стороною.

"Тому в Москві передчуття великого тріумфу російської дипломатії. Багато хто вважає, що санкції проти російської економіки – це питання не вічне, і санкції скоро можуть зменшити або взагалі зняти", – зазначив Окара.

На його думку, сподіватися на повне зняття санкцій "занадто оптимістично", але взаєморозуміння між Москвою, Берліном і Парижем поступово повертається.

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Окара також звернув увагу, що в РФ почали говорити про "зменшення русофобської риторики в промовах і заявах європейських політиків".

"Вони наголошують: "Зараз цієї "русофобії" все менше і менше. Скоро її взагалі не буде. А Україна залишається за дужками. І взагалі Україна – це проблема для Європи не менше, ніж для Росії. Тому треба про цю проблему якнайшвидше забути", – описав він настрої російських політиків.

"Приблизно такий тренд. Наскільки він виправданий чи невиправданий – гадаю, ми скоро побачимо", – уточнив російський політолог.

"Але як мінімум є розуміння, що навіть найгірший для Росії варіант переговорів в "нормандському форматі" не стане проблемним або катастрофічним. А ось найгірший варіант для України, який може бути, дійсно проблемний. А в найгіршому випадку – може бути і катастрофічним" , – попередив він.

Учасниками "нормандської зустрічі" стануть Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Володимир Зеленський та Володимир Путін

Учасниками "нормандської зустрічі" стануть Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Володимир Зеленський та Володимир Путін

24tv.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Андрій Окара Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
А что Окара так и сказал - готовит значит цветочки - а кто он - Окара - За інформацією різних джерел має у своєму родоводі ірландське й українське коріння, а також донських козаків-старообрядців. Пойду смотреть Соловьева - проверять !
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