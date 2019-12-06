"Все порішали": в Москві почали готуватися до тріумфу Путіна в Парижі

У політичних колах Москви очікують, що "нормандська зустріч" 9 грудня в Парижі закінчиться "тріумфом російської дипломатії".

"Більшість людей, які так чи інакше висловлюються на цю тему, бадьоро розмірковують, що "все вже порішали, все нормально", – розповів російський політолог Андрій Окара в програмі "Підсумки" на ObozTV.

За словами Окари, в Москві готуються до переговорів "дуже урочисто".

"Знаєте, таке відчуття як перед Різдвом чи Новим роком – що скоро буде свято. Мені здається, подібні відчуття в політичних колах і напередодні 9 грудня", – поділився експерт.

Він нагадав, що кремлівський політолог Олексій Чеснаков (який входить до оточення помічника президента РФ Владислава Суркова) раніше повідомляв про узгодження підсумкового документа "нормандського саміту", в тому числі і з українською стороною.

"Тому в Москві передчуття великого тріумфу російської дипломатії. Багато хто вважає, що санкції проти російської економіки – це питання не вічне, і санкції скоро можуть зменшити або взагалі зняти", – зазначив Окара.

На його думку, сподіватися на повне зняття санкцій "занадто оптимістично", але взаєморозуміння між Москвою, Берліном і Парижем поступово повертається.

Окара також звернув увагу, що в РФ почали говорити про "зменшення русофобської риторики в промовах і заявах європейських політиків".

"Вони наголошують: "Зараз цієї "русофобії" все менше і менше. Скоро її взагалі не буде. А Україна залишається за дужками. І взагалі Україна – це проблема для Європи не менше, ніж для Росії. Тому треба про цю проблему якнайшвидше забути", – описав він настрої російських політиків.

"Приблизно такий тренд. Наскільки він виправданий чи невиправданий – гадаю, ми скоро побачимо", – уточнив російський політолог.

"Але як мінімум є розуміння, що навіть найгірший для Росії варіант переговорів в "нормандському форматі" не стане проблемним або катастрофічним. А ось найгірший варіант для України, який може бути, дійсно проблемний. А в найгіршому випадку – може бути і катастрофічним" , – попередив він.

Учасниками "нормандської зустрічі" стануть Еммануель Макрон, Ангела Меркель, Володимир Зеленський та Володимир Путін 24tv.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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