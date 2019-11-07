"Все готово!" Дату відведення військ у Петрівському офіційно підтвердили

Новопризначений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі села Петрівське на Донбасі почнеться в п'ятницю, 8 листопада.
Відповідний пост розмістив він на своїй сторінці в Facebook, висловивши надію, що все пройде без ускладнень і цей етап наблизить Україну до світу.
"Завтра в Петрівському розведення військ. А сьогодні помічник президента Андрій Єрмак із членами Кабміну та іноземними послами відвідали ділянки біля Петрівського і Золотого-4. Делегацію супроводжувала і наша команда. До розведення все готово!" – написав Сивохо.
Відведення військ у Петрівському: дату офіційно підтвердили
ТАСС
З'явилося підтвердження і з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. "Богданівка, Донецька область Україна, 1 км до лінії розмежування. Якщо все буде добре, завтра о 12 – початок розведення", – написав він у Twitter.
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Аваков разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Русланом Хомчаком приїхав у Золоте, де вони і розкрили подробиці.
"Там, де відвели, сьогодні обстрілів немає. Війська відійшли, готові до реагування на всі ситуації. Також сьогодні ми були в районі Петрівського, яке нам непідконтрольне зараз, між Петрівським і Богданівкою. Сім днів тиші вчора якраз минуло, сьогодні зроблено заяву, відбувається верифікація, і з завтрашнього дня ми вже готові будемо виконувати вимоги із розведення. Відповідно, це буде все дзеркально. О 12:00 завтра буде заява керівників, які за це відповідають, про початок заходів", – цитує Хомчака "Інтерфакс-Україна".
Перед цим у штабі Операції Об'єднаних сил заявили про готовність почати відведення військ 8 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Розведення військ у Петрівському мало стартувати 4 листопада.
1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ у районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ біля Петрівського.
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