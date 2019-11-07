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7 листопада • оновлено в 19:57
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"Все готово!" Дату відведення військ у Петрівському офіційно підтвердили

1.1т Читати матеріал російською

Новопризначений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі села Петрівське на Донбасі почнеться в п'ятницю, 8 листопада.

Відповідний пост розмістив він на своїй сторінці в Facebook, висловивши надію, що все пройде без ускладнень і цей етап наблизить Україну до світу.

"Завтра в Петрівському розведення військ. А сьогодні помічник президента Андрій Єрмак із членами Кабміну та іноземними послами відвідали ділянки біля Петрівського і Золотого-4. Делегацію супроводжувала і наша команда. До розведення все готово!" – написав Сивохо.

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Отвод войск на Донбассе: к чему готовятся оккупанты

Відведення військ у Петрівському: дату офіційно підтвердили

Відведення військ у Петрівському: дату офіційно підтвердили

ТАСС

З'явилося підтвердження і з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. "Богданівка, Донецька область Україна, 1 км до лінії розмежування. Якщо все буде добре, завтра о 12 – початок розведення", – написав він у Twitter.

"Все готово!" Дату відведення військ у Петрівському офіційно підтвердили

Скріншот

Аваков разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Русланом Хомчаком приїхав у Золоте, де вони і розкрили подробиці.

"Там, де відвели, сьогодні обстрілів немає. Війська відійшли, готові до реагування на всі ситуації. Також сьогодні ми були в районі Петрівського, яке нам непідконтрольне зараз, між Петрівським і Богданівкою. Сім днів тиші вчора якраз минуло, сьогодні зроблено заяву, відбувається верифікація, і з завтрашнього дня ми вже готові будемо виконувати вимоги із розведення. Відповідно, це буде все дзеркально. О 12:00 завтра буде заява керівників, які за це відповідають, про початок заходів", – цитує Хомчака "Інтерфакс-Україна".

Перед цим у штабі Операції Об'єднаних сил заявили про готовність почати відведення військ 8 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Особи
Сергій Сивохо Арсен Аваков Руслан Хомчак
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
БЕГОМ СУКИ ВСУШНЫЕ! ГОЛЫМИ !
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Мир Миру
Мир Миру
А коли позовні заяви до міжнародних судів проти РФ будуть? З яких надходжень до бюджету платити компенсації переселенцям, евакуйованим, пораненим, сім"ям воїнів-героїв через втрату годувальників?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Мир Миру, ты ибанутий вже из меньшинства укроинских боивых педepaсов скулишь?))))))
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Куни Чан
Куни Чан
Марш пленных по Донецку когда? Каски СС и знамена у хуроев уже есть :)))
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