"Все готово!" Дату відведення військ у Петрівському офіційно підтвердили

Новопризначений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі села Петрівське на Донбасі почнеться в п'ятницю, 8 листопада.

Відповідний пост розмістив він на своїй сторінці в Facebook, висловивши надію, що все пройде без ускладнень і цей етап наблизить Україну до світу.

"Завтра в Петрівському розведення військ. А сьогодні помічник президента Андрій Єрмак із членами Кабміну та іноземними послами відвідали ділянки біля Петрівського і Золотого-4. Делегацію супроводжувала і наша команда. До розведення все готово!" – написав Сивохо.

Відведення військ у Петрівському: дату офіційно підтвердили ТАСС

З'явилося підтвердження і з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. "Богданівка, Донецька область Україна, 1 км до лінії розмежування. Якщо все буде добре, завтра о 12 – початок розведення", – написав він у Twitter.

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Аваков разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Русланом Хомчаком приїхав у Золоте, де вони і розкрили подробиці.

"Там, де відвели, сьогодні обстрілів немає. Війська відійшли, готові до реагування на всі ситуації. Також сьогодні ми були в районі Петрівського, яке нам непідконтрольне зараз, між Петрівським і Богданівкою. Сім днів тиші вчора якраз минуло, сьогодні зроблено заяву, відбувається верифікація, і з завтрашнього дня ми вже готові будемо виконувати вимоги із розведення. Відповідно, це буде все дзеркально. О 12:00 завтра буде заява керівників, які за це відповідають, про початок заходів", – цитує Хомчака "Інтерфакс-Україна".

Перед цим у штабі Операції Об'єднаних сил заявили про готовність почати відведення військ 8 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Розведення військ у Петрівському мало стартувати 4 листопада.

1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ у районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.

Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ біля Петрівського.

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