Вперше в історії: соціолог розповів про унікальне досягнення Зеленського

Володимир Зеленський першим серед президентів України зміг одразу після обрання не тільки не розгубити, а й наростити свій рейтинг.

Про це розповів у ефірі ObozTV керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. За його словами, українці продовжують покладати великі надії на нову владу.

"Історія України говорить, що після приходу кожного президента і кожної нової влади відбувається зниження підтримки діяльності. В нашому випадку, якщо Володимир Зеленський мав задоволеність діяльністю трохи нижче після своєї інавгурації, а наразі вона ще зросла – 71%. особиста довіра ще вища", – розповів Антипович.

Як повідомив соціолог, особистий рейтинг президента впливає на ставлення українців до партії "Слуга народу" і парламенту загалом: "Задоволеність діяльністю Верховної Ради, яка була обрана у липні, становить майже 40%. Цьому органу наприкінці каденції минулої Верховної Ради довіряли 4-5%".

За його словами, українці демонструють "високі очікування і великі надії на новообрану владу".

Антипович також зазначив, що у кожного політика після обрання на високу посаду є період "медового місяця", коли довіра до нього перебуває на максимальному рівні.

"Про медовий місяць можна було говорити після приходу кожного нового президента перед Володимиром Зеленським. Він триває 6-9 місяців, коли максимальні показники фіксуються на тому самому рівні і потім потихеньку спадають. Наразі скоро півроку, як Володимир Зеленський є президентом. Спаду немає, є зростання. Зростання задоволеності діяльністю після обрання – це взагалі вперше в історії України", – наголосив він.

Як зазначив експерт, одразу після обрання українці давали Зеленському короткі терміни для покращену ситуації у державі – 100 днів, півроку, рік. Лише через декілька місяців вони говорять про "рік-два-три".

"Медовий місяць Володимира Зеленського явно буде довшим, ніж у попередніх президентів. Зрозуміло, що в певний момент і рейтинги Зеленського підуть вниз. Законодавчі ініціативи, що стосуються підприємництва, питання землі, миру на Донбасі... Всі ці напрямки можуть розділяти суспільство. На цьому тлі конкретна діяльність щодо розвитку української держави буде отримувати як прихильників, так і супротивників", – заявив Антипович.

"А там можна розпустити Верховну Раду, можна садити представників партії "Слуга народу" за казнокрадство і отримувати ще вищі показники", – додав він.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог Олексій Антипович також розповів, скільки в Україні прихильників президента Росії Володимира Путіна.

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