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27 вересня • оновлено в 19:00
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Вперше в історії: соціолог розповів про унікальне досягнення Зеленського

8.7т Читати матеріал російською

Володимир Зеленський першим серед президентів України зміг одразу після обрання не тільки не розгубити, а й наростити свій рейтинг.

Про це розповів у ефірі ObozTV керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. За його словами, українці продовжують покладати великі надії на нову владу.

"Історія України говорить, що після приходу кожного президента і кожної нової влади відбувається зниження підтримки діяльності. В нашому випадку, якщо Володимир Зеленський мав задоволеність діяльністю трохи нижче після своєї інавгурації, а наразі вона ще зросла – 71%. особиста довіра ще вища", – розповів Антипович.

Як повідомив соціолог, особистий рейтинг президента впливає на ставлення українців до партії "Слуга народу" і парламенту загалом: "Задоволеність діяльністю Верховної Ради, яка була обрана у липні, становить майже 40%. Цьому органу наприкінці каденції минулої Верховної Ради довіряли 4-5%".

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За його словами, українці демонструють "високі очікування і великі надії на новообрану владу".

Антипович також зазначив, що у кожного політика після обрання на високу посаду є період "медового місяця", коли довіра до нього перебуває на максимальному рівні.

"Про медовий місяць можна було говорити після приходу кожного нового президента перед Володимиром Зеленським. Він триває 6-9 місяців, коли максимальні показники фіксуються на тому самому рівні і потім потихеньку спадають. Наразі скоро півроку, як Володимир Зеленський є президентом. Спаду немає, є зростання. Зростання задоволеності діяльністю після обрання – це взагалі вперше в історії України", – наголосив він.

Як зазначив експерт, одразу після обрання українці давали Зеленському короткі терміни для покращену ситуації у державі – 100 днів, півроку, рік. Лише через декілька місяців вони говорять про "рік-два-три".

"Медовий місяць Володимира Зеленського явно буде довшим, ніж у попередніх президентів. Зрозуміло, що в певний момент і рейтинги Зеленського підуть вниз. Законодавчі ініціативи, що стосуються підприємництва, питання землі, миру на Донбасі... Всі ці напрямки можуть розділяти суспільство. На цьому тлі конкретна діяльність щодо розвитку української держави буде отримувати як прихильників, так і супротивників", – заявив Антипович.

"А там можна розпустити Верховну Раду, можна садити представників партії "Слуга народу" за казнокрадство і отримувати ще вищі показники", – додав він.

Вперше в історії: соціолог розповів про унікальне досягнення Зеленського

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог Олексій Антипович також розповів, скільки в Україні прихильників президента Росії Володимира Путіна.

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Володимир Зеленський Олексій Антипович
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Україна
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Semenov Igor
Semenov Igor
Чем тупей народ - тем большую поддержку имеет их вождь ибо минимальная разница в интеллекте тут играет огромную роль. Это я про племена Амазонии, вы не подумайте, я не про Украину. А жизнь - она учит жестко, четко и неотвратимо заставляет шевелить извилинами, хотя уже бывает поздно....
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Serov Oleg
Serov Oleg
это,что,тупое порохоботское стадо зря старается,выпрыгивая из обосранных шаровар и проклиная клоуна за любое его действие?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Потому что большинство не понимает процессов происходящего и не понимают последствий. Если отделить пиар, шутки, популизм, а так же знать аналогичные примеры в истории других стран, то становится страшно за Украину. Просто экономическая деградация - это был бы лучший сценарий в текущей ситуации. Но главный вопрос теперь стоит о существовании самой страны. Многие действия власти дают всё больше возможности противнику в перспективе закончить свое грязное дело.
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руденко евгений
руденко евгений
Шевченко Николай, не боись!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр, об'єктивно
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