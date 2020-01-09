"Вперше в історії": названо підсумок поїздки Зеленського до Оману

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Оман став першим главою держави, якому довелося витягувати зі скандалу власну пресслужбу.

Про це розповів у ефірі ObozTV експерт із управління репутацією Борис Тизенгаузен, підбиваючи підсумки поїздки українського лідера.

"Я дуже добре пам'ятаю, коли пресслужба виправдовувала президента, але не пам'ятаю жодного разу, коли президент виправдовував пресслужбу. Тут це трапилося вперше за всю історію: глава держави був змушений вдягнути піджак, іти зустрічатися з сивим чоловіком у Омані просто тому, що команда дала такий меседж", – зазначив експерт.

На його думку, скандал виник через те, що речники Зеленського взяли до уваги неправильні установки – "не можна виправдовуватися", "не можна вибачатися".

"Проблема в тому, що якщо пресслужба почне визнавати свої помилки, то не так довго залишиться цій пресслужбі", – підкреслив він.

"Триває процес, який триває завжди. Президента капсулює його команда, президенту подається зовсім інша інформаційна картинка, що ми прекрасно відіграємо всі антикризові кейси, всі меседжі відпрацьовуємо, ми на коні, опонентів перемогли... Це пастка, свого часу Петро Порошенко потрапив до неї", – вважає Тизенгаузен.

Юсуф бін Аляві бін Абдулла й Володимир Зеленський ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президента Володимира Зеленського жорстко розкритикували через відпочинок у п'ятизірковому готелі в Омані. Українському лідерові нагадали, що поки він відпочиває на новорічні та різдвяні свята, бійці ЗСУ захищають країну в окопах на Донбасі.

Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель теж встигла оскандалитися під час резонансного обговорення відпочинку президента.

Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту приземлився в Києві в ніч на 9 січня. Він повернувся з Оману тільки через добу після трагедії в Ірані.

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