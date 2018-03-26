Як і очікувалось, після чергової мєльдонської забави під назвою "вибори", Кабаєм вирішив рухати питання окупованого Донбасу. Після того, як мєдним тазом накрилася невдала спроба військового перевороту та терористичної атаки у виконанні Владіміра та Надєжди, Кремль почав пробувати новий сценарій – поступки Мєльдонії по Донбасу.

Американський журнал TIME опублікував статтю, в якій говорить про те, що новопереобраний старовождь Північної Мєльдонії хоче "піти на поступки" Заходу у питанні окупованих територій. При цьому на Мінські домовленості Кабаєву плєвать і він малює іншу картину – в ОРДЛО має бути введена тимчасова міжнародна адміністрації за принципом Боснії та Герцеговини. Ось таку нєлєпу конструкцію Кремль намагається пропихнути світовій спільності.

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Логіка Кремля цілком зрозуміла. Для них такий розвиток подій – це перемога. Від такої конструкції Північна Мєльдонія отримує наступні плюси:

- Військове протистояння припиняється, всі проблеми перекладаються на Україну та міжнародну адміністрацію ОРДЛО, а з РФ знімають санкції за Донбас.

- РФ припиняє дотувати ОРДЛО своїми грошима і тепер це гєморой України – піднімати зруйновану промисловість та відновлювати інфраструктуру.

- РФ залишає свій вплив в ОРДЛО через своїх агентів, які будуть постійно підбурювати населення (не безкоштовно) на соціальні бунти, щоб виторговувати в майбутньої міжнародної адміністрації особливі статуси окремих територій ОРДЛО за принципом Республіки Сербської та округу Брчко у складі Боснії та Герцеговини.

- Після цього РФ буде тролити світову спільноту, щоб вже вона, а не РФ тиснули на Україну і та інтегрувала до себе ОРДЛО, але не по нашій Конституції, а на нових умовах з окремими адміністративними утвореннями і наданням їм особливих повноважень. Отже по-суті РФ розпочне в Україні процес федералізації руками світової спільноти.

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Плюс для міжнародних партнерів від реалізації ідеї Кремля:

- Нарешті припиняються бойові дії і Західним партнерам дають мандат на наведення порядку в ОРДЛО;

- Нарешті можна буде зняти санкції з РФ, на які жаліється Західний бізнес. В РФ через санкції криза, а отже можна туди заходити баблом і скуповувати все за копійки;

- Нарешті можна повернутися до обговорення виключно Сирії та Північної Кореї, не розмінюючись на Україну;

- Нарешті можна показати власним виборцям, що вони – миротворці, що принесли мир в Європу.

Плюси для України – ЖОДНИХ! Самі мінуси.

Наразі невідома реакція Західних партнерів на цей вброс від TIME. Але ми чітко розуміємо, що навколо спроби РФ впарити нам замість "українського Донбасу" - "проросійський квазіфедеративний Дамбас" розвернуться важкі дипломатичні бої на зовнішній арені та політичні баталії в самій Україні. Вже одна "політичнИЙ діяЧ" заявила проросійським пропагандистам, що "потрібно міняти агресію, протистояння та боротьбу на любов, на гармонію, на баланс і на взаєморозуміння". Думаю, що решта прихильників ідеї "почути Донбас" теж не забаряться.

В цій ситуації Порошенку та Клімкіну знову доведеться воювати на два фронти. Чи вдасться їм вкотре захистити інтереси України на світовій арені? Хочеться вірити, що так. А чи напишуть про наші майбутні дипломатичні перемоги більшість українських ЗМІ – впевнений, що ні. Так і живемо!

Але все буде Україна!