"Вони вибачилися!" Зеленський розповів, як покарають "кнопкодавів" зі "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський назвав великою помилкою зафіксовані факти "кнопкодавства" нардепами з партії "Слуга народу".

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL глава держави розповів після виступу на форумі YES в Києві в п'ятницю, 13 вересня.

"Це їхня велика помилка. Я знаю, що їм передали. Вони вибачилися", – зазначив він.

Зеленський додав, що покарання для "кнопкодавів" має визначати законодавство, а не президент.

"Є законодавство, яке це регулює. Нехай депутати ВР ухвалять цей закон про імперативний мандат. І нехай закон регулює, а не президент кожного депутата", – заявив він.

Володимир Зеленський

Зазначимо, що раніше фракція "Слуга народу" вирішила зняти з розгляду законопроєкт про імперативний мандат народного депутата. Глава фракції Давид Арахамія заявив, що потрібно розробити новий проєкт закону, який буде задовольняти всіх.

Імперативний мандат – обмеження в діях посадової особи будь-якими умовами, у разі порушення яких він може бути відкликаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук пояснили, чому голосували у Верховній Раді за своїх колег.

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