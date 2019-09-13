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13 вересня • оновлено в 13:54
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"Вони вибачилися!" Зеленський розповів, як покарають "кнопкодавів" зі "Слуги народу"

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Президент України Володимир Зеленський назвав великою помилкою зафіксовані факти "кнопкодавства" нардепами з партії "Слуга народу".

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL глава держави розповів після виступу на форумі YES в Києві в п'ятницю, 13 вересня.

"Це їхня велика помилка. Я знаю, що їм передали. Вони вибачилися", – зазначив він.

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Зеленський додав, що покарання для "кнопкодавів" має визначати законодавство, а не президент.

"Є законодавство, яке це регулює. Нехай депутати ВР ухвалять цей закон про імперативний мандат. І нехай закон регулює, а не президент кожного депутата", – заявив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Зазначимо, що раніше фракція "Слуга народу" вирішила зняти з розгляду законопроєкт про імперативний мандат народного депутата. Глава фракції Давид Арахамія заявив, що потрібно розробити новий проєкт закону, який буде задовольняти всіх.

Імперативний мандат – обмеження в діях посадової особи будь-якими умовами, у разі порушення яких він може бути відкликаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати від партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук пояснили, чому голосували у Верховній Раді за своїх колег.

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Тема
Форум YES
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Raider Raider
Raider Raider
Просто смешно)
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
дуже "багато змістовного" сказано ні про що
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