"Вони — українці!" Зеленський заговорив про російську мову на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має повертати не тільки свої території, але і своїх людей. У цьому контексті він наголосив, що неважливо, якою мовою вони спілкуються.

Таке твердження пролунало під час конференції з питань реформ в Україні у Торонто, передає його пресслужба. "Вони не повинні втрачати зв'язок із Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. Вони мають український паспорт, їм дають "паспорти" "ЛНР" і "ДНР", а тепер пропонують ще й російські. Страшно, бо їх намагаються збити з пантелику у питанні "Хто ми?". Вони — українці. Якою б мовою вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це усією країною, якщо дійсно хочемо їхнього повернення. Очевидно, що це складне питання, яке постало перед Україною. Ми ніколи не втомимося повторювати: Донбас і Крим — це Україна", — наголосив президент.

За словами Зеленського, те, що Донбас і Крим — Україна, має почути і зрозуміти керівництво Росії.

Володимир Зеленський Пресслужба глави держави

"Увесь світ має говорити це на повен голос. Не втомлюючись. Це потрібно не тільки Україні, це потрібно і вам. Бо повернення Криму і мир на Донбасі — це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі. Пам'ятайте про це, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій", — сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Зеленський висловився про українську мову на Донбасі. "Мені, чесно вам скажу, абсолютно однаково, якою мовою говорите, ви завжди українці, ми всі одне одного розуміємо", — сказав він.

Потім керівник Офісу президента Андрій Богдан припустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

Щоправда, політична партія "Слуга народу" заявила, що не підтримує цю ідею.

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