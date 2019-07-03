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"Вони — українці!" Зеленський заговорив про російську мову на Донбасі

5.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має повертати не тільки свої території, але і своїх людей. У цьому контексті він наголосив, що неважливо, якою мовою вони спілкуються.

Таке твердження пролунало під час конференції з питань реформ в Україні у Торонто, передає його пресслужба. "Вони не повинні втрачати зв'язок із Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. Вони мають український паспорт, їм дають "паспорти" "ЛНР" і "ДНР", а тепер пропонують ще й російські. Страшно, бо їх намагаються збити з пантелику у питанні "Хто ми?". Вони — українці. Якою б мовою вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це усією країною, якщо дійсно хочемо їхнього повернення. Очевидно, що це складне питання, яке постало перед Україною. Ми ніколи не втомимося повторювати: Донбас і Крим — це Україна", — наголосив президент.

За словами Зеленського, те, що Донбас і Крим — Україна, має почути і зрозуміти керівництво Росії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба глави держави

"Увесь світ має говорити це на повен голос. Не втомлюючись. Це потрібно не тільки Україні, це потрібно і вам. Бо повернення Криму і мир на Донбасі — це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі. Пам'ятайте про це, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій", сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
російська мова
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ivanov koly
ivanov koly
"новые русские"-российский фильм 2015 года. особенно интересна третья короткометражка , где показана загадочная душа русского человека
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
"Своих" людей из Крыма украина уже в основном вернула. Кто из патриотов хотел тот съе...ся на территорию щеневмерлой. В Крыму теперь живут граждане России.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Клоун ещё и ябеда. Донбасс сказал 'пока' Берегу Свидомой Кости.
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