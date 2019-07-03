"Вони не пройдуть": Портников назвав єдиний шанс порятунку України

Врятувати державність України можна тільки в тому випадку, якщо народ буде готовий до постійного протесту проти свавілля, який намагаються реалізувати проросійські реваншисти.

І протести 2 липня на Майдані Незалежності, як і недавній масовий мітинг під Адміністрацією президента вселяють віру в те, що це реально. Адже громадянське суспільство є енергійним і готовим захищати країну, пише український журналіст Віталій Портников у статті для "Еспресо".

"У ситуації, яка склалася в Україні після президентських виборів і яка невідворотно буде складатися після парламентських, це не просто його право. Це його обов'язок, це один з найважливіших важелів для збереження держави. Тому що коли електоральний важіль використовується не для створення ефективної сильної влади, а для посилення позицій популістів і пройдисвітів, для створення в суспільстві атмосфери хаосу і недовіри, врятувати країну може тільки перманентний протест", – зазначив він.

Портников висловив упевненість в тому, що проблема країни – не тільки в недосвідченому президенті і не тільки в його команді, у представників якої нерідко діаметрально протилежні уявлення про майбутнє України. На його погляд, проблема України полягає в неефективних інституціях, які часто працюють не в її інтересах, а в інтересах олігархів і чиновників з домайданного минулого.

"Українських суддів призначив не Зеленський – але слабкість, недосвідченість і некомпетентність президента дає їм можливість встановити в країні режим судового свавілля. Кандидатів у ЦВК пропонує не Зеленський – але прагнення членів комісії потрапити в новий, до кінця неясний мейнстрім змушує їх ухвалювати парадоксальні з точки зору навіть не права, а звичайних фактів рішення. А тепер тільки уявіть, який хаос почнеться в країні після парламентських виборів! Скільки Остапів Бендерів з депутатськими значками, скільки наспіх знайдених "нових облич" з найближчого району захоче використовувати нові можливості, щоб життя у них вдалося!" – попередив журналіст.

Віталій Портников "24 канал"

На заваді цьому сповзанню країни до некерованості, хаосу і реванша проросійських сил можна тільки контролем і протестом, впевнений він. При цьому контроль і протест можуть запобігти необхідності чергового національного повстання, яке може виявитися згубним для держави і привести до втрати чергового регіону на сході країни.

"Потрібно розуміти, що сьогодні ми маємо справу зовсім не з режимом Януковича, у представників якого були ясні й чіткі уявлення про архітектуру влади та її орієнтацію на Кремль. Ми маємо справу зі слабким керівництвом без будь-якого розуміння власних намірів, дій, планів. По суті – з порожнечею. Цю порожнечу дезорієнтованої держави кожен намагається заповнити, як може – подивіться на точні дії реваншистів, від покупки каналів до реєстрації на виборах", – пояснює Портников.

"А завдання українського громадянського суспільства – за допомогою консолідації і перманентного протесту заповнити цю порожнечу українським змістом. Вони не пройдуть", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников сказав, що за нинішньої влади Україну може поглинути хаос, який закінчиться або повним розвалом держави, або її перетворенням на маріонетку Росії, США чи Євросоюзу.

Єдине, що українці можуть робити, – це захищати інститути. Однак, підкреслює він, народ виявився нездатним до побудови інститутів.

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