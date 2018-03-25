Вона зникне: названі політики, які піднімуть собі рейтинг на Савченко

Після всіх скандалів позафракційний депутат Верховної Ради Надія Савченко може попрощатися зі своїми президентськими амбііямі.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловив колишній нардеп Тарас Чорновіл.

"Її забудуть. Вона втратила підтримку через одну річ. Вона повинна була працювати на патріотично налаштований електорат, а вона скотилася до партії "За життя" Рабіновича-Мураєва, ви бачили з ким вона дуже дружньо прощалася в Раді. Тобто в патріотичному середовищі, на яке вона розраховувала, вона нічого не бере", - підкреслив він.

При цьому, на його думку, певну вигоду від цього можуть отримати інші політики.

"Якщо дуже сильно Мураєв, Рабінович та інші будуть тиснути на її підтримку, то завдяки Савченко зможуть додати собі 1-2%. А вона зникне", - додав експерт.

Крім того, психолог Олена Рихальська вважає, що Савченко своєю поведінкою відвернула значну частину своїх колишніх прихильників.

"Коли вона тільки повернулася, в її електораті було дуже багато інтелігентних людей, які її підтримували. Але ці всі форми і види поведінки, вони, природно, цю частину повністю знищили. Якщо ми говоримо про те, що вона апелює такими примітивними способами до простого народу, то тут теж ні. Тут перебір. Вибачте, це таке метафоричне "я у мами дурочка". Народ цього не любить", - констатувала фахівець.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

За словами її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.