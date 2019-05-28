Коломойський назвав нового главу МОЗ: той зробив заяву

Народний депутат від фракції "Відродження" Андрій Шипко, якого олігарх Ігор Коломойський назвав майбутнім міністром охорони здоров'я, жорстко розкритикував роботу нинішньої глави відомства Уляни Супрун.

"Я його (Коломойського. — Ред.) консультую з 2014 року, розповідав про діяльність МОЗ, які є плюси і мінуси, що зробила пані Супрун. Якщо ми подивимося в корінь, не можна говорити, що все було погано. Реформа рухається, але медицина стала недоступною для людей. Супрун, замість того, щоб побороти корупцію в міністерстві, очолила її. І я буду про це говорити, з міністерства охорони здоров'я потрібно прибрати всі ці закупівлі, програми", — прокоментував OBOZREVATEL заяву олігарха Шипко.

Водночас він підкреслив, що є прихильником страхової медицини і його заява не означає, що реформування галузі буде зупинено. Також нардеп розповів подробиці знайомства з Коломойським.

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"У 2014 році, коли Ігор Валерійович взяв відповідальність за Дніпропетровську область, я як лікар консультував його. І ці потоки поранених, ми працювали з лікарнями, досі вдячний колективу лікарні Мечникова, ці люди працювали з ранку і до ночі, вони герої. Він бачив, як я працював, тому в нього можуть бути певні враження від цього. Адже тоді було все прозоро, чесно і заради людей", — сказав Шипко.

Андрій Шипко УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що єдиний міністр, який заслужив залишитися на своєму посту, — це глава МВС України Арсен Аваков.

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