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/Політика

Коломойський назвав нового главу МОЗ: той зробив заяву

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Народний депутат від фракції "Відродження" Андрій Шипко, якого олігарх Ігор Коломойський назвав майбутнім міністром охорони здоров'я, жорстко розкритикував роботу нинішньої глави відомства Уляни Супрун.

"Я його (Коломойського. — Ред.) консультую з 2014 року, розповідав про діяльність МОЗ, які є плюси і мінуси, що зробила пані Супрун. Якщо ми подивимося в корінь, не можна говорити, що все було погано. Реформа рухається, але медицина стала недоступною для людей. Супрун, замість того, щоб побороти корупцію в міністерстві, очолила її. І я буду про це говорити, з міністерства охорони здоров'я потрібно прибрати всі ці закупівлі, програми", — прокоментував OBOZREVATEL заяву олігарха Шипко.

Водночас він підкреслив, що є прихильником страхової медицини і його заява не означає, що реформування галузі буде зупинено. Також нардеп розповів подробиці знайомства з Коломойським.

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"У 2014 році, коли Ігор Валерійович взяв відповідальність за Дніпропетровську область, я як лікар консультував його. І ці потоки поранених, ми працювали з лікарнями, досі вдячний колективу лікарні Мечникова, ці люди працювали з ранку і до ночі, вони герої. Він бачив, як я працював, тому в нього можуть бути певні враження від цього. Адже тоді було все прозоро, чесно і заради людей", — сказав Шипко.

Андрій Шипко

Андрій Шипко

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що єдиний міністр, який заслужив залишитися на своєму посту, — це глава МВС України Арсен Аваков.

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Тема
Ексклюзив
Особи
Ігор КоломойськийУляна Супрун
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
медреформаСупрун Уляна
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
У меня тоже вопрос,кто такой Коломойский,если он называет имя будущего министра?
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Козлова Юля
Козлова Юля
Моя благoдaрнoсть тем, кто показaл мнe этот сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁7828kuj Прocтo пpойдя oпрос пoлучилa почти пoлyгодовую зарплaтy)) Пoльзyйтесь, пoкa eсть вoзмoжноcть=)
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
У меня есть вопрос ко всем противникам пани Супрун"Как вы думаете интнрес Коломойского к креслу головы минздрава продиктован его заботой о здоровье украинцев?". Если вы ответили, сразу возникает второй вопрос "Коломойский продвигает Шипко потому, что здравоохранение для украинцев будет более качественным и доступным?". Только не ржать!
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