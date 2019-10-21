"Домовитися? Прапор в руки!" Чорновіл пояснив, як Путін "розчавить" Зеленського на переговорах

Відомий український політик Тарас Чорновіл поділився історією своєї зустрічі з Володимиром Путіним у 1990-х роках і пояснив, як чинний президент Росії "ламає" співрозмовників.

"Володимир Зеленський відноситься до людей, які вірять, що вони зможуть домовитися з Путіним. Ну... Прапор в руки", – заявив Чорновіл в ефірі ObozTV і попередив президента України про небезпеку прямих переговорів з главою Кремля.

"Я розмовляв з Путіним цілу годину. Ще коли Путін був "Володю, організуй нам кави" і чемоданчик носив за Собчаком (перший мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак. – Ред). А я був депутатом Львівської обласної ради ... Коли російська делегація приїхала до України "увещевать хохлов, чего это вы тут "незалежность" задумали делать", – згадав політик.

За словами Чорновола, зустрітися з Путіним йому довелося наприкінці серпня 1991 року в приймальні свого батька – нині покійного В'ячеслава Чорновола, який на той час був народним депутатом і головою Львівської обласної ради.

"Я привіз документи на підпис. Мені сказали чекати, тому що у нього (В'ячеслава Чорновола. – Ред.) нарада із Собчаком. Я сидів з Путіним, і ми годину тріпалися", – зазначив він.

"Путіну від мене нічого не було потрібно, і він тоді був фактично ніким, але він з мене "вичавив" усе, що тільки можна було. Я вперше в житті відчув, що значить бути абсолютно вичавленим лимоном", – зізнався Чорновіл.

Він уточнив, що дискусія з Путіним йшла про "світоглядні речі", зокрема, про нещодавно проголошену незалежність України.

Ґрунтуючись на своєму досвіді, Чорновіл висловив упевненість, що Путін з легкістю "продавить" Володимира Зеленського.

"Коли я згадую про Януковича, то дуже добре розумію, чому Путін в той момент, коли йому стало потрібно, за 45 хвилин зламав Януковича... А тепер уявіть собі Зеленського, який щиро вірить, що він Путіна переконає. Та ви що! Путіну жодний Зеленський не потрібен. Путіну потрібно його дотиснути", – наголосив він.

На запитання, як саме Путін "дотискає" своїх співрозмовників, Чорновіл відповів:

"Він робить скачки, заходить з флангів. Він обходить. Він різко перериває якусь тему, в яку ти начебто вже втягнувся і налаштувався. Перескакує на іншу... Він відшукує теми, в яких ти слабкий, і починає на них розвивати якесь питання, вводить софізми. Витягує, щоб ти сказав: "Так, звичайно. Володимир, ви маєте рацію". Один раз з тебе це витягне – і цей плацдарм займає. Ось що страшно з Путіним, і чому мене лякають будь-які переговори Зеленського з Путіним – телефонні, очні".

"Путін з тебе витягнув якусь тезу – все. Він в цій тезі сидить і назад не відходить. Він тримає цей плацдарм і починає наступати вже з нього", – додав він.

"З тієї розмови я дуже добре пам'ятаю модель того, як Путін спілкується з людьми. Не сумніваюся, що зараз він навчився спілкуватися набагато серйозніше. І на відміну від мене, на відміну від Зеленського – він знає, що йому потрібно", – резюмував Чорновіл.

Володимир Путін і Анатолій Собчак в 1990-х vladtime.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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