В'ятрович офіційно став нардепом: заява ЦВК

У четвер, 14 листопада, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєстрованим народним депутатом колишнього директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 12 листопада Верховна Рада своєю постановою достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Луценко, обраної на позачергових виборах нардепів 21 липня в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність".

ЦВК зареєстрував В'ятровича нардепом Facebook ЦВК

ЦВК зареєструвала В'ятровича нардепом Facebook ЦВК

ЦВК також у зв'язку з поданням Наталії Бойко скасував її реєстрацію в народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах, виключивши з виборчого списку. Відзначимо, вона стала радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Саме замість Луценко комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України В'ятровича, включеного до виборчого списку "Європейської солідарності" під №25.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В'ятрович показав SMS нібито від народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського, які рясніли погрозами.

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