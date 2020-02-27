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27 лютого • оновлено в 21:48
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Волкер: Порошенко відновив армію України і зупинив агресію Путіна

2.6т
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Екс-спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер високо оцінив досягнення п'ятого президента Петра Порошенка в боротьбі з російською агресією.

В інтерв'ю Укрінформу американський дипломат зазначив, що РФ і далі намагається чинити тиск на Київ на міжнародній арені.

"На мою думку, дуже важливим є те, що зробив президент Порошенко – він відновив українську армію і зупинив пряму агресію Путіна", – сказав Волкер.

"Однак, ми і надалі спостерігаємо, що Росія і Путін продовжують заперечувати будь-яку причетність до втручання в Україну, що, як ми знаємо, не відповідає дійсності", – додав він.

Петро Порошенко і Курт Волкер

Петро Порошенко і Курт Волкер

eurosolidarity.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше Волкер заявив, що стратегічною метою Росії в Україні є поява послужливої влади, яка буде мати проросійський вектор.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Курт Волкер Петро Порошенко
Місце
Україна
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Ещё бы! Петя столько бабла Волкеру отслюнявил, что ему не только хвалить Петю надо, а делать м и н е т каждый день.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это подписав минск он остановил Путина ?
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Питон Каа
Питон Каа
Оба этих "государственных деятеля" оказались не нужны на службе своим государствам...
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